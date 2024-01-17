https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html

В Китае выразили надежду, что США сдержат обещание Байдена по Тайваню

В Китае выразили надежду, что США сдержат обещание Байдена по Тайваню - РИА Новости, 17.01.2024

В Китае выразили надежду, что США сдержат обещание Байдена по Тайваню

Китай надеется, что США реализуют на практике заявления американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:21

2024-01-17T07:21

2024-01-17T07:21

в мире

тайвань

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Китай надеется, что США реализуют на практике заявления американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. Ранее американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на Тайване выборы главы администрации, заявил, что США не поддерживают обретение островом независимости. "Мы обратили внимание на соответствующие высказывания США. Тайваньский вопрос является главным из важнейших интересов Китая, а также наиболее важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях", - заявил Чэнь Биньхуа. Он отметил, что Байден неоднократно заявлял председателю КНР Си Цзиньпину, что придерживается политики "одного Китая" и не поддерживает независимость Тайваня. "Надеемся, что США реализуют вышеизложенное заявление на практике", - указал он. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240116/tayvan-1921559654.html

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, китай, сша, джо байден, си цзиньпин