Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства
Турчак: родные бойцов СВО смогут регистрировать их по месту жительства
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены семей участников СВО смогут по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства, соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по СВО, сообщил руководитель группы Андрей Турчак.
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"Члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Рабочая группа по СВО внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Он уже получил поддержку в правительстве", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
По его данным, сегодня при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, участники СВО не могут выполнить это условие.
"Наша инициатива позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части. Об этом нас просили родственники бойцов", - рассказал Турчак.
Кроме того, по его словам, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане.
"Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно", - отметила в разговоре с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Она также добавила, что эти поправки упростят процедуру оформления регистрации по месту жительства и месту пребывания. По её словам, законопроект предусматривает возможность представления документов на регистрацию по месту жительства и месту пребывания их представителями, "имеющими доверенность, удостоверенную нотариально или приравненную к таковой".