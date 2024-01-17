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Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства - РИА Новости, 17.01.2024
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12:53 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/svo-1921831253.html
Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства
Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства - РИА Новости, 17.01.2024
Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства
Члены семей участников СВО смогут по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства, соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:53
2024-01-17T12:53
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены семей участников СВО смогут по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства, соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по СВО, сообщил руководитель группы Андрей Турчак. "Члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Рабочая группа по СВО внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Он уже получил поддержку в правительстве", - написал Турчак в своем Telegram-канале. По его данным, сегодня при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, участники СВО не могут выполнить это условие. "Наша инициатива позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части. Об этом нас просили родственники бойцов", - рассказал Турчак. Кроме того, по его словам, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане. "Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно", - отметила в разговоре с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Она также добавила, что эти поправки упростят процедуру оформления регистрации по месту жительства и месту пребывания. По её словам, законопроект предусматривает возможность представления документов на регистрацию по месту жительства и месту пребывания их представителями, "имеющими доверенность, удостоверенную нотариально или приравненную к таковой".
https://ria.ru/20240115/putin-1921365018.html
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общество, россия, андрей турчак, ирина рукавишникова , совет федерации рф, госдума рф, жилье
Общество, Россия, Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Жилье
Родные бойцов СВО смогут зарегистрировать их по месту жительства

Турчак: родные бойцов СВО смогут регистрировать их по месту жительства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены семей участников СВО смогут по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства, соответствующий законопроект внесла в Госдуму рабочая группа по СВО, сообщил руководитель группы Андрей Турчак.
«
"Члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Рабочая группа по СВО внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Он уже получил поддержку в правительстве", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
По его данным, сегодня при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, участники СВО не могут выполнить это условие.
"Наша инициатива позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части. Об этом нас просили родственники бойцов", - рассказал Турчак.
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Кроме того, по его словам, изменение закона коснется всех граждан, новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане.
"Правоприменительная практика показывает, что они не могут лично обратиться в органы регистрационного учета или оформить прописку дистанционно", - отметила в разговоре с РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Она также добавила, что эти поправки упростят процедуру оформления регистрации по месту жительства и месту пребывания. По её словам, законопроект предусматривает возможность представления документов на регистрацию по месту жительства и месту пребывания их представителями, "имеющими доверенность, удостоверенную нотариально или приравненную к таковой".
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