https://ria.ru/20240117/sobaki-1921700933.html

"Насчитали двадцать трупов". С чем столкнулись жители Бурятии

"Насчитали двадцать трупов". С чем столкнулись жители Бурятии - РИА Новости, 17.01.2024

"Насчитали двадцать трупов". С чем столкнулись жители Бурятии

В 2023-м Бурятия стала первым субъектом, где узаконили умерщвление бездомных животных вскоре после отлова. Так власти рассчитывали сократить число нападений на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:00

2024-01-17T08:03

общество

владимир бурматов

собаки

закон

бездомные животные

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Антонина Матвеева. В 2023-м Бурятия стала первым субъектом, где узаконили умерщвление бездомных животных вскоре после отлова. Так власти рассчитывали сократить число нападений на людей. Волонтеры провели спасательную операцию — вывезли 400 собак в безопасные регионы. Однако сотни питомцев по-прежнему нуждаются в эвакуации. О том, как разворачиваются события, — в материале РИА Новости."Просили о помощи"В августе 2023 года власти Бурятии прекратили финансирование крупнейшего в Улан-Удэ приюта "Анада". По контрактам с муниципальными ведомствами туда после отлова свозили животных из трех районов города в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат").К осени на попечении организации было около трех тысяч собак. В день содержание приюта обходилось в 236 тысяч рублей. Владельцам пришлось обеспечивать животных за свой счет."Думаю, власти поняли, что после принятия закона псов можно просто усыплять, вот и перестали выделять средства. Я всеми способами пыталась собрать деньги: просила волонтеров о помощи, давала объявления в соцсетях, привлекала СМИ. Некоторые откликались, но постоянно находить такие суммы невозможно", — говорит управляющая приютом Наргиз Муминова.Не хватало денег и на персонал, сотрудники начали увольняться — следить за 800 вольерами остались всего четыре человека. Кормить животных было нечем.Едва хватало на кормВ середине ноября о проблемах в Улан-Удэ узнали сотрудники екатеринбургского приюта для хаски HuskyEkb."Когда мы приехали и увидели, что там происходит, были шокированы", — признается волонтер Алексей Ударцев.Запертые в вольерах собаки мерзли на дощатом полу, поскольку температура доходила до минус 30 градусов, а по ночам падала до 40. Сотрудники физически не успевали обойти все вольеры, экскременты не убирали.Денег едва хватало на самый дешевый корм, который распаривали в бульоне, чтобы дать животным хоть какое-то насыщение. "За первый визит в приют мы насчитали порядка 20 трупов. Чаще всего умирали от обезвоживания. Мертвых собак не убирали из вольеров — чисто физически это было невозможно", — вспоминает волонтер.Однако выпустить на волю стерилизованных питомцев тоже не могли. В начале 2022-го глава региона Алексей Цыденов издал указ, предписывающий оставлять в приютах, а не отпускать обратно в места обитания потенциально опасных животных. Такими признали всех собак выше 25 сантиметров в холке.Через Россию на поездеВолонтерам из Екатеринбурга удалось забрать 46 собак, причем не только хаски. Везли поездом в Новосибирск. Сейчас животные на карантине, пока им не найдут новый дом.Зоозащитники попросили проводников разместить питомцев в клетках в багажном вагоне. По всем правилам перевозки два раза в день им давали заранее закупленный корм. Во время длительных остановок собак выгуливали.Между тем придумали план, как помочь остальным питомцам. Согласно новому региональному закону об эвтаназии, животные не подлежат умерщвлению, если в приюте готовы содержать их за свой счет. Оставалось найти финансирование."Мы дали деньги, подключились другие добровольцы. После чего написали письмо в ветдепартамент — сообщили, что приют "Анада" будет сам обеспечивать животных", — рассказывает Ударцев.Затем волонтеры арендовали помещение в Улан-Удэ, где начали строить теплые вольеры, чтобы еще несколько сотен собак жили на карантине в родном городе и их быстро смогли пристроить либо перевезти в другие приюты.К операции спасения подключились еще несколько волонтерских организаций. Например, фонд "Собака счастья" занимался эвакуацией питомцев даже в новогодние праздники."Мы тоже кинули клич в другие регионы, — говорит руководитель организации Дарья Зайцева. — Все больше приютов из разных городов стали присоединяться, некоторые готовы оплачивать транспортировку за свой счет. Важно было оповестить как можно больше субъектов, ведь питомники по всей стране переполнены".Животных увозили в Хабаровск, Москву, Владимир, Киров, а также Архангельск, Казань, Пермь и Санкт-Петербург. Эвакуировали уже порядка 400 питомцев.Последняя надеждаНесмотря на масштаб кампании, у "Анады" опять проблемы. Некоторые спонсоры перестали помогать финансово, ресурсов не хватает. Застопорилась и стройка помещений для карантина.По словам управляющей Наргиз Муминовой, недавно надзорные ведомства усыпили 18 псов."Мы собрали миллионы на вывоз собак, но кормить их, пока ожидают транспортировки, нечем. Частично спасают опекуны, которые узнают о ситуации из нашего телеграм-канала. Заботятся о животных дистанционно, закупают по мере возможности корма и лекарства. Но этих средств тоже мало".Управляющая надеется в ближайшее время вывезти из приюта хотя бы 500 собак, иначе их тоже ждет эвтаназия.Кроме Бурятии, умерщвление бездомных животных узаконили в Забайкальском крае, Республике Алтай и Астраханской области. Аналогичные документы рассматривали в парламентах Якутии и Магаданской области, но в итоге так и не приняли.По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, корень проблемы — в нежелании региональных властей взять ситуацию на контроль."У нас есть ряд мер, если их реализовывать, то решение об эвтаназии просто не имеет смысла, — отмечает он в беседе с РИА Новости. — Есть система ОСВВ, регистрация и учет, штрафы за самовыгул и брошенных животных. Регионы, которые это исполняют, не вводят обязательное усыпление, потому что там нет проблемы с бесконтрольно плодящимися собаками".Бурматов добавляет: эвтаназия — неэффективная мера. Чем больше истребляют уличных животных, тем активнее они плодятся, стремясь восстановить популяцию. Пристраивая питомцев и создавая больше приютов, можно не только избежать повторения ситуации в Бурятии, но и сократить число нападений на прохожих.

https://ria.ru/20231227/zakon-1918280476.html

https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир бурматов, собаки, закон, бездомные животные