https://ria.ru/20240117/shabutdinov-1921781161.html

Адвокат не исключил подачу новых заявлений на Шабутдинова

Адвокат не исключил подачу новых заявлений на Шабутдинова - РИА Новости, 17.01.2024

Адвокат не исключил подачу новых заявлений на Шабутдинова

Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова не исключает подачу новых заявлений в полицию по делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:42

2024-01-17T09:42

2024-01-17T09:42

происшествия

россия

аяз шабутдинов

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова не исключает подачу новых заявлений в полицию по делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Шабутдинова написали еще как минимум семь заявлений. "Официально по делу потерпевшими признаны 15 человек [изначально было 8]. Что касается дополнительных заявлений - все это допускаю. Нам пока ничего не предъявлено, но в теории возможно, что появились новые потерпевшие", - рассказал Ахильгов. По мнению адвоката, Шабутдинову следствие может объявить о новых потерпевших на следующих заседаниях по продлению меры пресечения. "Вероятнее всего, будут предъявлять нам новых потерпевших и, таким образом, расширять нам обвинения и под это продлевать сроки содержания под стражей", - заключил защитник. В декабре прошлого года адвокаты обжаловали постановление Таганского суда о продлении стражи Шабутдинову до февраля 2024 года. Они просили суд выпустить их подзащитного из СИЗО за залог в 50 миллионов рублей. На предыдущих двух заседаниях предложения были скромнее: 4 миллиона и 15 миллионов, причем первое число, как утверждал адвокат Никита Апаликов, "равно сумме ущерба по делу". Сейчас по делу Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по более чем 25 заявлениям идет проверка, сообщал в суде следователь. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у клиентов "ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса" благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев. Он скрылся от следствия и объявлен в розыск.

https://ria.ru/20231229/lerchek-1918922891.html

https://ria.ru/20240116/sud-1921635107.html

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

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происшествия, россия, аяз шабутдинов