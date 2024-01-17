Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты
Председатель ЛДПР Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты
© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты РФ на выборах 2024 года.
На сайте слуцкий2024.рф опубликована биография кандидата, отчеты о его региональных поездках и другая информация.
Ранее свои сайты как кандидаты в президенты запустили президент РФ Владимир Путин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.