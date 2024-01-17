https://ria.ru/20240117/sayt-1921845761.html

Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты

Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты - РИА Новости, 17.01.2024

Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты РФ на выборах 2024 года. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:38

2024-01-17T13:38

2024-01-17T13:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил сайт кандидата в президенты РФ на выборах 2024 года. На сайте слуцкий2024.рф опубликована биография кандидата, отчеты о его региональных поездках и другая информация. Ранее свои сайты как кандидаты в президенты запустили президент РФ Владимир Путин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр