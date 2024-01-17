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Путин посетил избирательный штаб в Москве - РИА Новости, 17.01.2024
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17:29 17.01.2024 (обновлено: 20:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921910805.html
Путин посетил избирательный штаб в Москве
Путин посетил избирательный штаб в Москве - РИА Новости, 17.01.2024
Путин посетил избирательный штаб в Москве
Владимир Путин посетил избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:29
2024-01-17T20:10
политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве.Его встретили сопредседатели штаба — художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.Как сообщил Машков, он намерен сдать все документы на регистрацию в ЦИК на следующей неделе."С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали два миллиона 500 тысяч, даже больше", — отметил он.Лысенко, в свою очередь, рассказала Путину, что штаб посещают граждане, которые хотят не только поставить подпись и высказать поддержку, но и внести предложения."Надо будет комиссию отдельную создать и разбирать эти предложения, потому что там, наверное, много всего интересного. Людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной", — подчеркнула она.Главврач также попросила его провести встречу с доверенными лицами в конце месяца, уточнив, что сейчас оформляются документы по их списку.Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект страны приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Документы в поддержку кандидата следует предоставить в ЦИК до 31 января, после чего Центризбирком проверит их и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата или об отказе в ней.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
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"Уникальная возможность дополнительного контакта с людьми" – Путин об избирательной кампании
"Уникальная возможность дополнительного контакта с людьми" – Путин об избирательной кампании
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политика, выборы президента рф, россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, владимир машков, артем жога, совет федерации рф, марьяна лысенко
Политика, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Владимир Машков, Артем Жога, Совет Федерации РФ, Марьяна Лысенко
Путин посетил избирательный штаб в Москве

Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином Дворе в Москве
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином Дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином Дворе в Москве
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Путин посетил избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве.
Его встретили сопредседатели штаба — художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.
Как сообщил Машков, он намерен сдать все документы на регистрацию в ЦИК на следующей неделе.
"С 23 декабря начали сбор подписей и за 26 дней собрали два миллиона 500 тысяч, даже больше", — отметил он.
Лысенко, в свою очередь, рассказала Путину, что штаб посещают граждане, которые хотят не только поставить подпись и высказать поддержку, но и внести предложения.
"Надо будет комиссию отдельную создать и разбирать эти предложения, потому что там, наверное, много всего интересного. Людям абсолютно не все равно, что будет дальше со страной", — подчеркнула она.
Главврач также попросила его провести встречу с доверенными лицами в конце месяца, уточнив, что сейчас оформляются документы по их списку.
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Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект страны приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Документы в поддержку кандидата следует предоставить в ЦИК до 31 января, после чего Центризбирком проверит их и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата или об отказе в ней.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВыборы президента РФРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВладимир МашковАртем ЖогаСовет Федерации РФМарьяна Лысенко
 
 
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