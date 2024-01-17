https://ria.ru/20240117/putin-1921890940.html
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ - РИА Новости, 17.01.2024
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ
Задача гаишников — не ловить кого-то, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:24
2024-01-17T16:24
2024-01-17T17:15
общество
россия
владимир путин
денис мантуров
воздушно-космические силы россии
гибдд мвд рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задача гаишников — не ловить кого-то, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС."Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил президент.По его словам, он удивился, узнав, что раньше регистрацией аэродромной техники занималось Министерство сельского хозяйства. Эту информацию подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров."Да, это правда, просто исторически начиналось это все с регистрации тракторов и комбайнов, и чтобы не перегружать в свое время, еще в советское, ГАИ, занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — рассказал он.
https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html
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общество, россия, владимир путин, денис мантуров, воздушно-космические силы россии, гибдд мвд рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Воздушно-космические силы России, ГИБДД МВД РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ
Путин: задача сотрудников ГАИ не ловить кого-то, а обеспечивать безопасность