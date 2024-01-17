Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 17.01.2024 (обновлено: 17:15 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/putin-1921890940.html
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ - РИА Новости, 17.01.2024
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ
Задача гаишников — не ловить кого-то, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:24
2024-01-17T17:15
общество
россия
владимир путин
денис мантуров
воздушно-космические силы россии
гибдд мвд рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задача гаишников — не ловить кого-то, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС."Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил президент.По его словам, он удивился, узнав, что раньше регистрацией аэродромной техники занималось Министерство сельского хозяйства. Эту информацию подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров."Да, это правда, просто исторически начиналось это все с регистрации тракторов и комбайнов, и чтобы не перегружать в свое время, еще в советское, ГАИ, занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — рассказал он.
https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, денис мантуров, воздушно-космические силы россии, гибдд мвд рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Денис Мантуров, Воздушно-космические силы России, ГИБДД МВД РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ

Путин: задача сотрудников ГАИ не ловить кого-то, а обеспечивать безопасность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Задача гаишников — не ловить кого-то, а следить за безопасностью на дорогах, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме ВКС.
"Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП", — отметил президент.
По его словам, он удивился, узнав, что раньше регистрацией аэродромной техники занималось Министерство сельского хозяйства.
Эту информацию подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, это правда, просто исторически начиналось это все с регистрации тракторов и комбайнов, и чтобы не перегружать в свое время, еще в советское, ГАИ, занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям", — рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Вчера, 16:01
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДенис МантуровВоздушно-космические силы РоссииГИБДД МВД РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала