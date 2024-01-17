https://ria.ru/20240117/prorub-1921759180.html

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби - РИА Новости, 17.01.2024

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби

Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T03:39

2024-01-17T03:39

2024-01-17T03:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не получить переохлаждение, при этом не стоит нырять вперед головой, чтобы избежать спазма сосудов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе", - говорится в сообщении. Не следует нырять в прорубь вперед головой, так как это может привести к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания, уточнили в ведомстве. Кроме того, не стоит задерживаться в ледяной воде дольше минуты, чтобы не допустить переохлаждения. Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих, а сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где спасатели и медики контролируют соблюдение правил безопасности, отметили в пресс-службе. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240116/kreschenskie_kupaniya-1921731788.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество