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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби - РИА Новости, 17.01.2024
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби
Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:39
2024-01-17T03:39
2024-01-17T03:39
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не получить переохлаждение, при этом не стоит нырять вперед головой, чтобы избежать спазма сосудов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе", - говорится в сообщении. Не следует нырять в прорубь вперед головой, так как это может привести к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания, уточнили в ведомстве. Кроме того, не стоит задерживаться в ледяной воде дольше минуты, чтобы не допустить переохлаждения. Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих, а сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где спасатели и медики контролируют соблюдение правил безопасности, отметили в пресс-службе. Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240116/kreschenskie_kupaniya-1921731788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно купаться в проруби
Роспотребнадзор порекомендовал купаться в проруби не более минуты
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед погружением в прорубь рекомендуется измерить артериальное давление и разогреть кожные покровы, находиться в воде следует не более 1 минуты, чтобы не получить переохлаждение, при этом не стоит нырять вперед головой, чтобы избежать спазма сосудов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
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"Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе", - говорится в сообщении.
Не следует нырять в прорубь вперед головой, так как это может привести к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания, уточнили в ведомстве. Кроме того, не стоит задерживаться в ледяной воде дольше минуты, чтобы не допустить переохлаждения.
Выходя из купели, необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих, а сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Проводить крещенские купания рекомендуется только в официально оборудованных местах, где спасатели и медики контролируют соблюдение правил безопасности, отметили в пресс-службе.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям, добавили в ведомстве.
Более 50 майн и купелей подготовят для крещенских купаний в Москве