https://ria.ru/20240117/postavschiki-1921893634.html

Путин призвал продумать меры поддержки отечественных поставщиков рыбы

Путин призвал продумать меры поддержки отечественных поставщиков рыбы - РИА Новости, 17.01.2024

Путин призвал продумать меры поддержки отечественных поставщиков рыбы

Президент России Владимир Путин просил главу Минфина Антона Силуанова и Минсельхоза Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:31

2024-01-17T16:31

2024-01-17T17:57

экономика

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил главу Минфина Антона Силуанова и Минсельхоза Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбной продукции, в частности, над субсидированием перевозок лососевых и сардины иваси."Антон Германович, посмотрите с Дмитрием Николаевичем, ладно? Надо взвесить: цены там, объемы и так далее. Районы, откуда доставляется. Посмотрите пожалуйста", - сказал он на совещании с членами правительства.Ранее Путин высказывался против резкого повышения ввозной пошлины на рыбную продукцию во избежании скачка цен, но говорил, что надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой.Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил в ходе совещания, что ведомство прорабатывает с Минфином поручение президента по расширению мер поддержки для перевозки лососевых и сардины иваси, что особенно важно в связи с большим объемом добычи, но при этом "столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования"."Субсидируем пока только минтай, наиболее массовая добыча которого у нас идет", - напомнил он. "Если найдем средства, то, конечно же, нам бы хотелось, чтобы и на эти виды мы могли соответствующую меру поддержки распространить: это где-то порядка еще миллиарда рублей необходимо, будем с Минфином отрабатывать", - добавил глава Росрыболовства."Зато рыба этих сортов появилась бы у нас на прилавках, отечественного производства, качественная", - заметил президент, обратившись к министру финансов."Владимир Владимирович, мы учли (в бюджете - ред.) хорошие условия на субсидирование, 6,3 миллиарда рублей - речь идет о льготах по транспортировке. Конечно, хотелось бы, чтобы коллеги приоритеты определили, что в первую очередь перевозить, на что эти деньги направлять. Но если будет сложно, думаю, мы проработаем с Минсельхозом и найдем источники", — сообщил в свою очередь Силуанов..

https://ria.ru/20240117/ryba-1921895882.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), антон силуанов