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Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию - РИА Новости, 17.01.2024
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13:15 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/postavok-1921839221.html
Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию
Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию - РИА Новости, 17.01.2024
Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию
Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:15
2024-01-17T13:15
россия
казахстан
астана
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России, сообщила в среду пресс-служба правительства республики. По данным пресс-службы, в Астане состоялась встреча заместителей премьер-министров Казахстана и России Серика Жумангарина и Алексея Оверчука. Речь шла об актуальных вопросах двусторонней торговли. "Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений", - говорится в сообщении. Отмечается, что "уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения". За 11 месяцев 2023 года республика экспортировала порядка 186,6 миллиона куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.
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россия, казахстан, астана, алексей оверчук
Россия, Казахстан, Астана, Алексей Оверчук
Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию

Минсельхоз Казахстана рассмотрит просьбу России увеличить поставки куриных яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.
По данным пресс-службы, в Астане состоялась встреча заместителей премьер-министров Казахстана и России Серика Жумангарина и Алексея Оверчука. Речь шла об актуальных вопросах двусторонней торговли.
"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения". За 11 месяцев 2023 года республика экспортировала порядка 186,6 миллиона куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.
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