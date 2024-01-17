https://ria.ru/20240117/postavok-1921839221.html

Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию

Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию - РИА Новости, 17.01.2024

Казахстан рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в Россию

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:15

2024-01-17T13:15

2024-01-17T13:15

россия

казахстан

астана

алексей оверчук

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России, сообщила в среду пресс-служба правительства республики. По данным пресс-службы, в Астане состоялась встреча заместителей премьер-министров Казахстана и России Серика Жумангарина и Алексея Оверчука. Речь шла об актуальных вопросах двусторонней торговли. "Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ, подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений", - говорится в сообщении. Отмечается, что "уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения". За 11 месяцев 2023 года республика экспортировала порядка 186,6 миллиона куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, астана, алексей оверчук