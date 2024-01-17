https://ria.ru/20240117/podpisi-1921785665.html

В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей - РИА Новости, 17.01.2024

В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:13

2024-01-17T10:13

2024-01-17T16:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

общероссийский народный фронт

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru."По всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.Из регионов продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов.В сборе подписей участвуют волонтеры, ОНФ и "Единая Россия".Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта.ЦИК уже официально зарегистрировала трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями:Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, единая россия