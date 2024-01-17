https://ria.ru/20240117/podpisi-1921785665.html
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей - РИА Новости, 17.01.2024
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:13
2024-01-17T10:13
2024-01-17T16:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru."По всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.Из регионов продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов.В сборе подписей участвуют волонтеры, ОНФ и "Единая Россия".Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта.ЦИК уже официально зарегистрировала трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями:Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, единая россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Единая Россия
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
В поддержку кандидата в президенты Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru
.
«
"По всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Из регионов продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов.
В сборе подписей участвуют волонтеры, ОНФ
и "Единая Россия
".
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта.
ЦИК уже официально зарегистрировала трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями:
Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.
Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.
Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.
ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.