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В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей - РИА Новости, 17.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:13 17.01.2024 (обновлено: 16:58 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/podpisi-1921785665.html
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей - РИА Новости, 17.01.2024
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей
Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:13
2024-01-17T16:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
единая россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru."По всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.Из регионов продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов.В сборе подписей участвуют волонтеры, ОНФ и "Единая Россия".Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта.ЦИК уже официально зарегистрировала трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями:Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
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политика, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт, единая россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Единая Россия
В поддержку выдвижения Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

В поддержку кандидата в президенты Путина собрали более 2,5 миллиона подписей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сторонники Владимира Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 миллиона подписей в его поддержку, сообщается на сайте putin2024.ru.
«
"По всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Из регионов продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов.
В сборе подписей участвуют волонтеры, ОНФ и "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
16 января, 19:22
Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта.
ЦИК уже официально зарегистрировала трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями:
Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей.
Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, чтобы на каждый регион России приходилось не менее 7,5 тысячи.
Претенденты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.
ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтЕдиная Россия
 
 
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