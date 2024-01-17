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В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.01.2024
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18:05 17.01.2024 (обновлено: 18:26 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/peterburg-1921919260.html
В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие
В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.01.2024
В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие
Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге, травмы получили несколько пассажиров, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:05
2024-01-17T18:26
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге, травмы получили несколько пассажиров, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в среду на Светлановском проспекте. "По неустановленной причине водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб. По предварительным данным, травмы получили несколько пассажиров", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге автобус врезался в столб, есть пострадавшие

МВД: в Петербурге автобус врезался в столб, пострадали несколько пассажиров

© фото очевидцаМесто ДТП, где автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. 17 января 2024
Место ДТП, где автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. 17 января 2024
© фото очевидца
Место ДТП, где автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге. 17 января 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге, травмы получили несколько пассажиров, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в среду на Светлановском проспекте.
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"По неустановленной причине водитель рейсового автобуса №60 врезался в столб. По предварительным данным, травмы получили несколько пассажиров", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливают обстоятельства ДТП.
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