https://ria.ru/20240117/pereshlety-1921857529.html

Эксперты рассказали, хватит ли авиакомпаниям самолетов для рейсов за рубеж

Эксперты рассказали, хватит ли авиакомпаниям самолетов для рейсов за рубеж - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперты рассказали, хватит ли авиакомпаниям самолетов для рейсов за рубеж

Все полетные программы за рубеж выполняются без изменений, авиакомпании не информировали ни о какой корректировке, объем перевозки не сокращается, а только... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:09

2024-01-17T15:09

2024-01-17T15:09

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

олег пантелеев

дмитрий горин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

"авиапорт"

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Все полетные программы за рубеж выполняются без изменений, авиакомпании не информировали ни о какой корректировке, объем перевозки не сокращается, а только увеличивается, сообщили РИА Новости эксперты в туристической и авиационной отраслях."Тот процесс, который был запущен в 2022 году, связанный с выкупом самолетов, с регулированием вопросом с лизинговыми компаниями, в 2023-м позволил "дебермудизировать" (перевести из иностранного авиареестра в российский - прим. ред.) существенную часть парка российских перевозчиков для использования на международных направлениях", – сказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.По его словам, если в 2022 году на многих лайнерах можно было летать по международным направлениям лишь в наиболее дружественные страны, то сейчас те, государства, которые не допускали в свои аэропорты или даже воздушное пространство самолеты с двойной регистрацией, становятся доступными."Ситуация по количеству самолетов, на которых можно летать по зарубежным направлениям, хоть и хуже, чем в 2021 году, но с учетом того, что наиболее популярные направления в Евросоюзе и некоторых других регионах закрыты, дефицита предложений на международных линиях нет", – отметил эксперт.Он подчеркнул, что в ближайшее время это позволит удовлетворить спрос как со стороны туриндустрии, так и со стороны индивидуальных и деловых путешественников."Как будет развиваться ситуация дальше… Мы прекрасно понимаем, что есть некий оптимизм и ожидание относительно ввода в эксплуатацию новых самолетов отечественного производства, на которые, естественно, подобные ограничения не могут распространяться априори, – продолжил Олег Пантелеев. – Поэтому, есть понимание, что скорее всего ситуация с достаточностью парка на международных направлениях в 2024 году ухудшаться не будет".Эксперт объяснил, что есть несколько рынков, на которых турпоток изначально был серьезным, и они показывают очень хорошую динамику. Для того, чтобы работать на этих направлениях, у авиакомпаний достаточно ресурсов."Если говорить о новых направлениях, то, как показывает практика, речь же не идет о том, что туда сразу встает несколько рейсов в сутки на широкофюзеляжных лайнерах, – сказал Пантелеев. – Для того , чтобы открывать экзотические страны, не так уж много ресурсов требуется". Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин также отметил отсутствие дефицита бортов на международных рейсах. "У нас нет подтверждения каких-либо корректировок полетных программ, все рейсы в Египет и по другим направлениям выполняются в полном объеме, – подчеркнул эксперт. – С учетом урегулирования вопросов о самолетах с лизингодателями, количество флота, который может летать в другие страны, увеличилось".Выросло, по его словам, и число зарубежных направлений для прямых рейсов: сейчас это 40 стран, а вскоре к ним добавятся и Филиппины, тогда как в прошлом году было 32. "По существующим направлениям квоты увеличены и с учетом возможностей авиакомпании, полетные программы формируются на летний сезон, который стартует с 27 марта. По Египту перевозки достаточно, она соответствует спросу", – добавил он.Ранее Росавиация сообщала, что "Аэрофлот" и "Россия" имеют достаточно самолетов для полетов в Египет, авиакомпании не испытывают дефицита авиапарка на этом направлении."У перевозчиков достаточно воздушных судов для выполнения полетных программ в полном объеме. Частотность полетов не изменилась. Всего в Египет летают пять российских авиакомпаний (дефицита емкостей на маршрутах в эту страну нет)", – рассказали в ведомстве.В Росавиации добавили, что перевозки за 11 месяцев 2023 года на египетском направлении выросли на 28,8 процента к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,79 миллиона пассажиров.Газета "Известия" написала, что Росавиация на прошлой неделе направила в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" телеграммы, в которых попросила не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах, что является меньшей частью парка авиакомпаний.

https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html

https://ria.ru/20240116/aviareysy-1921666258.html

https://ria.ru/20240109/turisty-1920309797.html

египет

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, олег пантелеев, дмитрий горин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), "авиапорт", аэрофлот, египет, филиппины, авиакомпании, авиарейсы