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Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов - РИА Новости, 17.01.2024
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11:29 17.01.2024 (обновлено: 11:33 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pedagogi-1921804252.html
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:29
2024-01-17T11:33
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
валерий фадеев
образование - общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий... Срок - до 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений. Ответственные за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, валерий фадеев, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валерий Фадеев, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов

Правительство и СПЧ подготовят предложения по защите репутации педагогов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе перед началом учебного года
Учитель в классе перед началом учебного года - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в классе перед началом учебного года. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий... Срок - до 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений.
Ответственные за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВалерий ФадеевОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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