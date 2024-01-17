https://ria.ru/20240117/pedagogi-1921804252.html

Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов

Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил подготовить предложения по защите репутации педагогов

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:29

2024-01-17T11:29

2024-01-17T11:33

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по защите репутации педагогов с учетом распространения информации о них в социальных сетях, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий... Срок - до 1 июля 2024 года", - говорится в перечне поручений. Ответственные за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.

https://ria.ru/20240110/obrazovanie-1920536103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, валерий фадеев, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование