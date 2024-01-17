Рейтинг@Mail.ru
Пакистан отзывает посла из Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 17.01.2024 (обновлено: 15:20 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pakistan-1921855540.html
Пакистан отзывает посла из Ирана
Пакистан отзывает посла из Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
Пакистан отзывает посла из Ирана
Пакистан отзовет посла из Ирана после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории республики, сообщила представитель МИД страны на брифинге. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:17
2024-01-17T15:20
в мире
пакистан
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пакистан отзовет посла из Ирана после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории республики, сообщила представитель МИД страны на брифинге. Трансляция велась в соцсети X."Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", — заявила она.Дипломат также подчеркнула, что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится в своей стране, обратно вернуться не сможет. Кроме того, Исламабад решил приостановить все нынешние и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между государствами.Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.Военная активность ИранаКак сообщил во вторник Корпус стражей исламской революции, иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.КСИР уточнил, что запустили четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
https://ria.ru/20240117/vstrecha-1921830640.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
пакистан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, иран
В мире, Пакистан, Иран
Пакистан отзывает посла из Ирана

МИД Пакистана сообщил об отзыве посла из Ирана после ударов КСИР

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана над Тегераном
Флаг Ирана над Тегераном - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана над Тегераном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пакистан отзовет посла из Ирана после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории республики, сообщила представитель МИД страны на брифинге. Трансляция велась в соцсети X.
"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", — заявила она.
Авианосец ВМС США Джеральд Форд проходит Гибралтарский пролив - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США
Вчера, 08:00
Дипломат также подчеркнула, что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится в своей стране, обратно вернуться не сможет.
Кроме того, Исламабад решил приостановить все нынешние и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между государствами.
Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана
Вчера, 12:51
В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.

Военная активность Ирана

Как сообщил во вторник Корпус стражей исламской революции, иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.
КСИР уточнил, что запустили четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.
Люди стоят во время заката - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Убить дракона: мир стоит на пороге глобальной войны
Вчера, 08:00
 
В миреПакистанИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала