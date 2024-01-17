https://ria.ru/20240117/pakistan-1921855540.html

Пакистан отзывает посла из Ирана

Пакистан отзывает посла из Ирана - РИА Новости, 17.01.2024

Пакистан отзывает посла из Ирана

Пакистан отзовет посла из Ирана после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории республики, сообщила представитель МИД страны на брифинге. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:17

2024-01-17T14:17

2024-01-17T15:20

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пакистан отзовет посла из Ирана после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по территории республики, сообщила представитель МИД страны на брифинге. Трансляция велась в соцсети X."Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", — заявила она.Дипломат также подчеркнула, что посол Ирана в Пакистане, который сейчас находится в своей стране, обратно вернуться не сможет. Кроме того, Исламабад решил приостановить все нынешние и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между государствами.Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), ведущая борьбу против правительства Исламской Республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.Военная активность ИранаКак сообщил во вторник Корпус стражей исламской революции, иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет.КСИР уточнил, что запустили четыре ракеты Kheibar Shekan из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ* в районе Идлиба, еще девять ракет — по позициям "террористических группировок" в других районах Сирии. Одиннадцать ракет выпустили из разных частей Ирана по позициям "Моссада" в Иракском Курдистане. Как сообщалось, в Эрбиле в результате ракетных ударов в районе консульства США и международного аэропорта погибли четыре человека, шесть получили ранения.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240117/vstrecha-1921830640.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, иран