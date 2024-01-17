https://ria.ru/20240117/nakazanie-1921815605.html

В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей

В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей - РИА Новости, 17.01.2024

В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей

Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий наказание до 20 лет лишения свободы за похищение детей в условиях военного конфликта, сообщила РИА... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:06

2024-01-17T12:06

2024-01-17T12:15

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий наказание до 20 лет лишения свободы за похищение детей в условиях военного конфликта, сообщила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, отметив, что законопроект был положительно оценен Верховным судом РФ и направлен на отзыв в правительство. "Законопроект подготовлен нами совместно с коллегами-сенаторами Инной Святенко и Вячеславом Тимченко в рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима и направлен на повышение уровня защищенности детей от похищений, совершаемых его представителями в условиях военного конфликта. Законопроектом предлагается дополнить статью 126 УК РФ положениями об усилении ответственности за совершение таких преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет", - сказала Рукавишникова. Она также отметила, что сенаторы уже получили "положительный отзыв Верховного суда РФ" с предложением закрепить уголовную ответственность за "похищение заведомо несовершеннолетних. "После получения отзыва правительства РФ законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму", - сообщила Рукавишникова.

https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html

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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, госдума рф