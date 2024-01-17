Рейтинг@Mail.ru
В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 17.01.2024 (обновлено: 12:15 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/nakazanie-1921815605.html
В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей
В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей - РИА Новости, 17.01.2024
В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей
Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий наказание до 20 лет лишения свободы за похищение детей в условиях военного конфликта, сообщила РИА... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:06
2024-01-17T12:15
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий наказание до 20 лет лишения свободы за похищение детей в условиях военного конфликта, сообщила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, отметив, что законопроект был положительно оценен Верховным судом РФ и направлен на отзыв в правительство. "Законопроект подготовлен нами совместно с коллегами-сенаторами Инной Святенко и Вячеславом Тимченко в рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима и направлен на повышение уровня защищенности детей от похищений, совершаемых его представителями в условиях военного конфликта. Законопроектом предлагается дополнить статью 126 УК РФ положениями об усилении ответственности за совершение таких преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет", - сказала Рукавишникова. Она также отметила, что сенаторы уже получили "положительный отзыв Верховного суда РФ" с предложением закрепить уголовную ответственность за "похищение заведомо несовершеннолетних. "После получения отзыва правительства РФ законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму", - сообщила Рукавишникова.
https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, госдума рф
Россия, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В СФ предложили ужесточить уголовные наказания за преступления против детей

В СФ предложили ужесточить наказание за похищение детей при военных конфликтах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий наказание до 20 лет лишения свободы за похищение детей в условиях военного конфликта, сообщила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, отметив, что законопроект был положительно оценен Верховным судом РФ и направлен на отзыв в правительство.
"Законопроект подготовлен нами совместно с коллегами-сенаторами Инной Святенко и Вячеславом Тимченко в рамках работы парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима и направлен на повышение уровня защищенности детей от похищений, совершаемых его представителями в условиях военного конфликта. Законопроектом предлагается дополнить статью 126 УК РФ положениями об усилении ответственности за совершение таких преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет", - сказала Рукавишникова.
Она также отметила, что сенаторы уже получили "положительный отзыв Верховного суда РФ" с предложением закрепить уголовную ответственность за "похищение заведомо несовершеннолетних.
"После получения отзыва правительства РФ законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму", - сообщила Рукавишникова.
Семейный киднеппинг - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
"Пользуются лазейкой". Кто безнаказанно похищает сотни российских детей
Вчера, 08:00
 
РоссияИрина РукавишниковаСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала