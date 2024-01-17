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МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России - РИА Новости, 17.01.2024
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17:50 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/mts-1921914763.html
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России - РИА Новости, 17.01.2024
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России
МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:50
2024-01-17T17:50
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия". "За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", - сообщил Черешнев, сравнив компанию с "Яндексом" и Сбербанком. По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть". Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз. "Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", - сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать. По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.
https://ria.ru/20240117/mintsifry-1921909944.html
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выставка-форум "россия", яндекс, мтс, сбербанк россии, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Яндекс, МТС, Сбербанк России, Экономика
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России

Черешнев: МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый логотип МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия".
"За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", - сообщил Черешнев, сравнив компанию с "Яндексом" и Сбербанком.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

Открытие павильона Минобороны РФ

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

Установление рекорда России с покровским пряником в категории Самый большой продукт

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

Праздничный концерт Старый Новый год по-липецки

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

Презентация Воронежской области на Международной выставке-форуме Россия

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

Свадьба в традициях Воронежской области

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы.

Стенд Алтайского края на Международной выставке-форуме Россия

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

Открытие павильона Минобороны РФ

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои традиции представила Ярославская область.

Международная выставка-форум Россия

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Открытие павильона Минобороны РФ

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

Международная выставка-форум Россия

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

Демонстрация лошадей породы Владимирский тяжеловоз

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть".
Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз.
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Вчера, 17:26
"Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", - сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать.
По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.
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