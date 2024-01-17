https://ria.ru/20240117/mts-1921914763.html
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России - РИА Новости, 17.01.2024
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России
МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:50
2024-01-17T17:50
2024-01-17T17:50
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия". "За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", - сообщил Черешнев, сравнив компанию с "Яндексом" и Сбербанком. По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть". Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз. "Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", - сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать. По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.
https://ria.ru/20240117/mintsifry-1921909944.html
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выставка-форум "россия", яндекс, мтс, сбербанк россии, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Яндекс, МТС, Сбербанк России, Экономика
МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России
Черешнев: МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику РФ МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия".
"За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", - сообщил Черешнев, сравнив компанию с "
Яндексом
" и
Сбербанком
.
Рекорды страны и свадьба будущего: чем удивляет выставка-форум "Россия" © Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
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Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
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4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
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В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
В выставке участвуют все российские регионы.
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На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".
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Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
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Свои традиции представила Ярославская область.
Свои традиции представила Ярославская область.
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Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
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В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
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Выставка будет работать до 12 апреля.
18 из 18
Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.
1 из 18
Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.
2 из 18
Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".
3 из 18
Посетить выставку можно бесплатно.
4 из 18
Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.
5 из 18
В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.
6 из 18
В выставке участвуют все российские регионы.
7 из 18
На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".
8 из 18
Для посетителей доступна 131 экспозиция.
9 из 18
Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".
10 из 18
Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".
11 из 18
Свои традиции представила Ярославская область.
12 из 18
Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.
13 из 18
Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.
14 из 18
Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.
15 из 18
В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".
16 из 18
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.
17 из 18
Выставка будет работать до 12 апреля.
18 из 18
По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть".
Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз.
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"Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", - сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать.
По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.
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