https://ria.ru/20240117/mts-1921914763.html

МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России

МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России - РИА Новости, 17.01.2024

МТС инвестировал более 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России

МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:50

2024-01-17T17:50

2024-01-17T17:50

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МТС инвестировал около 600 миллиардов рублей в российскую цифровую экономику за последние шесть лет, рассказал вице-президент по стратегиям и инновациям МТС Евгений Черешнев на выставке-форуме "Россия". "За последние 6 лет мы инвестировали порядка 600 миллиардов рублей в цифровую экономику России", - сообщил Черешнев, сравнив компанию с "Яндексом" и Сбербанком. По его словам, деньги ушли на обновление инфраструктуры компании, строительство новых базовых станций, data-центров и всего, что в принципе остается "под капотом и его не видно, но оно есть". Он также добавил, что на российском телеком-рынке есть проблема, что компании любят делать одно и то же несколько раз. "Яндекс" сделал Алису, мы делаем пять раз Алису. Кто-то сделал классный банк, мы делаем пять банков", - сказал Черешнев, добавив, что это надо прекращать. По его словам, компаниям надо объединяться, общаться и сотрудничать, а не создавать аналоги с нуля, например, базовые станции.

https://ria.ru/20240117/mintsifry-1921909944.html

https://ria.ru/20240116/studiya-1921719877.html

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выставка-форум "россия", яндекс, мтс, сбербанк россии, экономика