https://ria.ru/20240117/mery-1921804763.html
Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей
Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей, говорится в поручениях, опубликованных на сайте... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:30
2024-01-17T11:30
2024-01-17T11:47
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование" принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля текущего года.
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россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей
Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей учителей