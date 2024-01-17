https://ria.ru/20240117/mery-1921804763.html

Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей

Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил принять меры по регламентации учебной нагрузки учителей

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей, говорится в поручениях, опубликованных на сайте... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:30

2024-01-17T11:30

2024-01-17T11:47

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля. Поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации и комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование" принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля текущего года.

https://ria.ru/20240115/kvalifikatsii-1921426930.html

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россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование