https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html

В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС

В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2024

В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:26

2024-01-17T02:26

2024-01-17T02:26

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магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме "холодного останова", сообщает агентство. "Вчера (15 января) эксперты МАГАТЭ были обеспечены доступом к реакторному залу энергоблока 6 на Запорожской атомной электростанции после того, как ранее им было отказано в доступе... Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова", - говорится в сообщении.Эксперты также посетили машинный зал энергоблока, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20240106/zaes-1919989102.html

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Максим Горбачев

в мире, магатэ, запорожская аэс