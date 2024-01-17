В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме "холодного останова", сообщает агентство.
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"Вчера (15 января) эксперты МАГАТЭ были обеспечены доступом к реакторному залу энергоблока 6 на Запорожской атомной электростанции после того, как ранее им было отказано в доступе... Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова", - говорится в сообщении.
Эксперты также посетили машинный зал энергоблока, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.