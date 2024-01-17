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В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2024
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02:26 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/magate-1921756102.html
В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС
В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2024
В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:26
2024-01-17T02:26
в мире
магатэ
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме "холодного останова", сообщает агентство. &quot;Вчера (15 января) эксперты МАГАТЭ были обеспечены доступом к реакторному залу энергоблока 6 на Запорожской атомной электростанции после того, как ранее им было отказано в доступе... Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова&quot;, - говорится в сообщении.Эксперты также посетили машинный зал энергоблока, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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в мире, магатэ, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ подтвердили режим "холодного останова" на реакторе ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник получили доступ к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС и подтвердили, что реактор находится в режиме "холодного останова", сообщает агентство.
«

"Вчера (15 января) эксперты МАГАТЭ были обеспечены доступом к реакторному залу энергоблока 6 на Запорожской атомной электростанции после того, как ранее им было отказано в доступе... Находясь в реакторном зале, команда осмотрела главные компоненты реактора, подтверждая нахождение реактора в режиме холодного останова", - говорится в сообщении.

Эксперты также посетили машинный зал энергоблока, помещения системы безопасности и аварийные дизельные генераторы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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