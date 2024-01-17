https://ria.ru/20240117/lenoblast-1921916712.html

Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово

Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово - РИА Новости, 17.01.2024

Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:57

2024-01-17T17:57

2024-01-17T17:57

ленинградская область

санкт-петербург

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5a336f3af8fa5fc3f6d3661a3f7d91a2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее согласованных сроков строительства станции метро в Кудрово в 2027 году и скорейшему определения источника финансирования работ, сообщает официальный телеграм-канал властей региона. Ленобласть в соответствии с дорожной картой ведет соответствующие работы по выделению земельных участков и созданию необходимой инфраструктуры для создания транспортного узла в Кудрово, включающего станцию метрополитена, говорится в сообщении. "Мы понимаем, что есть сложности по строительству новой станции метрополитена у наших добрых соседей в Санкт-Петербурге. Одна из основных проблем — необходимость софинансировании из федерального бюджета. Да, это не просто сейчас решается, но мы уверены, что это вопрос совместного решения, и в этом вопросе мы готовы поддержать наших коллег из Санкт-Петербурга", — прокомментировал ситуацию Дрозденко телеграм-каналу "Команда Капитана". Также глава региона отметил, что согласно ранее утвержденным планам вторая в Ленобласти станция метрополитена должна появиться в конце 2027 года. Запуск Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" ожидают около 200 тысяч ленинградцев.

https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр дрозденко