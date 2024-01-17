https://ria.ru/20240117/lenoblast-1921916712.html
Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово
Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово - РИА Новости, 17.01.2024
Ленобласть намерена сохранить сроки строительства метро в Кудрово
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее согласованных сроков строительства станции метро в Кудрово в 2027 году и скорейшему определения источника финансирования работ, сообщает официальный телеграм-канал властей региона. Ленобласть в соответствии с дорожной картой ведет соответствующие работы по выделению земельных участков и созданию необходимой инфраструктуры для создания транспортного узла в Кудрово, включающего станцию метрополитена, говорится в сообщении. "Мы понимаем, что есть сложности по строительству новой станции метрополитена у наших добрых соседей в Санкт-Петербурге. Одна из основных проблем — необходимость софинансировании из федерального бюджета. Да, это не просто сейчас решается, но мы уверены, что это вопрос совместного решения, и в этом вопросе мы готовы поддержать наших коллег из Санкт-Петербурга", — прокомментировал ситуацию Дрозденко телеграм-каналу "Команда Капитана". Также глава региона отметил, что согласно ранее утвержденным планам вторая в Ленобласти станция метрополитена должна появиться в конце 2027 года. Запуск Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" ожидают около 200 тысяч ленинградцев.
https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, александр дрозденко
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен продолжить работу совместно с администрацией Петербурга и правительством РФ по сохранению ранее согласованных сроков строительства станции метро в Кудрово в 2027 году и скорейшему определения источника финансирования работ, сообщает официальный телеграм-канал властей региона.
Ленобласть в соответствии с дорожной картой ведет соответствующие работы по выделению земельных участков и созданию необходимой инфраструктуры для создания транспортного узла в Кудрово, включающего станцию метрополитена, говорится в сообщении.
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"Мы понимаем, что есть сложности по строительству новой станции метрополитена у наших добрых соседей в Санкт-Петербурге. Одна из основных проблем — необходимость софинансировании из федерального бюджета. Да, это не просто сейчас решается, но мы уверены, что это вопрос совместного решения, и в этом вопросе мы готовы поддержать наших коллег из Санкт-Петербурга", — прокомментировал ситуацию Дрозденко телеграм-каналу "Команда Капитана
".
Также глава региона отметил, что согласно ранее утвержденным планам вторая в Ленобласти станция метрополитена должна появиться в конце 2027 года. Запуск Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" ожидают около 200 тысяч ленинградцев.