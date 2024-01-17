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В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов - РИА Новости, 17.01.2024
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10:35 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/khalyal-1921790972.html
В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов
В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов - РИА Новости, 17.01.2024
В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов
Инсулины, выпускаемые фармкомпанией "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, сообщил РИА Новости производитель. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:35
2024-01-17T10:35
россия
ближний восток
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инсулины, выпускаемые фармкомпанией "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, сообщил РИА Новости производитель. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк на вопрос агентства о том, первые ли это инсулины в российской фарминдустрии, получившие такой сертификат, ответил утвердительно. "Совет Муфтиев России сертифицировал все имеющиеся в портфеле "Герофарм" инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам "Халяль". Сертификат будет действовать до конца 2026 года", - заявили в "Герофарме". В компании уточнили, что система "Халяль", определяющая пищевую продукцию, а также лекарства на соответствие канонам ислама, признана на российском уровне в 2009 году. При этом халяльными признаются лишь те препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами религии ингредиенты. Так, лекарства не должны содержать спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Кроме того, халяльными не могут считаться медикаменты, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама. "Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века", - добавили в компании. Также объяснив, что сейчас их препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях. В свою очередь Шуляк связывает такое событие с экспортными планами компании. "Я думаю, что они нацелены на рынок Ближнего Востока и мусульманских стран, и для этого они получили такой сертификат, чтобы им было легче продвигаться в этих странах, обычно фармкомпании этим не занимались", - добавил эксперт. "Герофарм" - производитель биотехнологических препаратов, основанный в 2001 году. Компания производит инсулин по принципу полного цикла - от разработки молекулы до выпуска готовых лекарственных форм - и экспортирует препараты в 13 стран мира.
https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html
https://ria.ru/20240108/khalyal-1918995847.html
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россия, ближний восток, здоровье - общество
Россия, Ближний Восток, Здоровье - Общество
В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов

Инсулины компании "Герофарм" впервые в России получили сертификат халяль

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦех по упаковке лекарственных средств на заводе "Герофарм"
Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цех по упаковке лекарственных средств на заводе "Герофарм". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инсулины, выпускаемые фармкомпанией "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, сообщил РИА Новости производитель.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк на вопрос агентства о том, первые ли это инсулины в российской фарминдустрии, получившие такой сертификат, ответил утвердительно.
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"Совет Муфтиев России сертифицировал все имеющиеся в портфеле "Герофарм" инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам "Халяль". Сертификат будет действовать до конца 2026 года", - заявили в "Герофарме". В компании уточнили, что система "Халяль", определяющая пищевую продукцию, а также лекарства на соответствие канонам ислама, признана на российском уровне в 2009 году.
При этом халяльными признаются лишь те препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами религии ингредиенты. Так, лекарства не должны содержать спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Кроме того, халяльными не могут считаться медикаменты, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама.
"Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века", - добавили в компании. Также объяснив, что сейчас их препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях.
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В свою очередь Шуляк связывает такое событие с экспортными планами компании. "Я думаю, что они нацелены на рынок Ближнего Востока и мусульманских стран, и для этого они получили такой сертификат, чтобы им было легче продвигаться в этих странах, обычно фармкомпании этим не занимались", - добавил эксперт.
"Герофарм" - производитель биотехнологических препаратов, основанный в 2001 году. Компания производит инсулин по принципу полного цикла - от разработки молекулы до выпуска готовых лекарственных форм - и экспортирует препараты в 13 стран мира.
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