https://ria.ru/20240117/khalyal-1921790972.html

В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов

В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов - РИА Новости, 17.01.2024

В России впервые выдали сертификат халяль производителю инсулинов

Инсулины, выпускаемые фармкомпанией "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, сообщил РИА Новости производитель. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:35

2024-01-17T10:35

2024-01-17T10:35

россия

ближний восток

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897361816_0:14:3072:1741_1920x0_80_0_0_2c3fd97647fc4727995270394ae47879.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инсулины, выпускаемые фармкомпанией "Герофарм", получили сертификат, подтверждающий соответствие стандартам халяль, сообщил РИА Новости производитель. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк на вопрос агентства о том, первые ли это инсулины в российской фарминдустрии, получившие такой сертификат, ответил утвердительно. "Совет Муфтиев России сертифицировал все имеющиеся в портфеле "Герофарм" инсулины и субстанции, из которых они производятся, как соответствующие нормам "Халяль". Сертификат будет действовать до конца 2026 года", - заявили в "Герофарме". В компании уточнили, что система "Халяль", определяющая пищевую продукцию, а также лекарства на соответствие канонам ислама, признана на российском уровне в 2009 году. При этом халяльными признаются лишь те препараты, в производстве которых использованы только разрешенные в соответствии с нормами религии ингредиенты. Так, лекарства не должны содержать спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Кроме того, халяльными не могут считаться медикаменты, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама. "Опасения и переживания пациентов, исповедующих ислам, во многом связаны с историей производства инсулинов. Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века", - добавили в компании. Также объяснив, что сейчас их препараты не имеют животного происхождения, а синтезируются благодаря микроорганизмам в современных лабораториях. В свою очередь Шуляк связывает такое событие с экспортными планами компании. "Я думаю, что они нацелены на рынок Ближнего Востока и мусульманских стран, и для этого они получили такой сертификат, чтобы им было легче продвигаться в этих странах, обычно фармкомпании этим не занимались", - добавил эксперт. "Герофарм" - производитель биотехнологических препаратов, основанный в 2001 году. Компания производит инсулин по принципу полного цикла - от разработки молекулы до выпуска готовых лекарственных форм - и экспортирует препараты в 13 стран мира.

https://ria.ru/20231222/khalyal-1917418411.html

https://ria.ru/20240108/khalyal-1918995847.html

https://ria.ru/20230518/khalyal-1872699300.html

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ближний восток, здоровье - общество