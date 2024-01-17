https://ria.ru/20240117/it-1921843495.html

Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту

Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту - РИА Новости, 17.01.2024

Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту

Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных",... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:30

2024-01-17T13:30

2024-01-17T13:30

выставка-форум "россия"

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921842882_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f53035ad8f5fa43280ea28f5483174e7.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия". В октябре президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов. "Мы ожидаем, что благодаря этому нацпроекту выручка топ-100 IT-компаний увеличится как минимум в 2,5 раза - то есть, есть за что бороться, во что инвестировать акционерам уважаемым, - и достигнет 5,3 триллиона рублей", - заявил Чернышенко. Он также отметил, что российским компаниям не надо "замыкаться" только на внутреннем рынке. "Мы отдельно будем прорабатывать помощь вам в экспансии ваших решений за рубежом, но, прежде всего, ближайших наших соседей: ЕАС, СНГ, БРИКС и так далее", - уточнил вице-премьер. По его словам, в 2023 году цифровая зрелость отраслей экономики в России составила более 74%, а в онлайн удалось перевести все запланированные социально значимые услуги. В свою очередь затраты на IT превысили 540 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html

https://ria.ru/20231213/tsifrovizatsiyalanit-1914364733.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"