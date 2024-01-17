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Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту - РИА Новости, 17.01.2024
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13:30 17.01.2024
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Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту
Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту - РИА Новости, 17.01.2024
Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту
Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных",... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:30
2024-01-17T13:30
выставка-форум "россия"
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия". В октябре президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов. "Мы ожидаем, что благодаря этому нацпроекту выручка топ-100 IT-компаний увеличится как минимум в 2,5 раза - то есть, есть за что бороться, во что инвестировать акционерам уважаемым, - и достигнет 5,3 триллиона рублей", - заявил Чернышенко. Он также отметил, что российским компаниям не надо "замыкаться" только на внутреннем рынке. "Мы отдельно будем прорабатывать помощь вам в экспансии ваших решений за рубежом, но, прежде всего, ближайших наших соседей: ЕАС, СНГ, БРИКС и так далее", - уточнил вице-премьер. По его словам, в 2023 году цифровая зрелость отраслей экономики в России составила более 74%, а в онлайн удалось перевести все запланированные социально значимые услуги. В свою очередь затраты на IT превысили 540 миллиардов рублей.
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия"
Чернышенко спрогнозировал рост выручки IT-компаний благодаря нацпроекту

Чернышенко: выручка топ-100 IT-компаний вырастет в 2,5 раза благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии "ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль" на выставке "Россия"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии "ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль" на выставке "Россия"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Выручка 100 крупнейших российских IT-компаний вырастет как минимум в 2,5 раза, до 5,3 триллиона рублей, благодаря национальному проекту "Экономика данных", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на международной выставке-форуме "Россия".
В октябре президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов.
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"Мы ожидаем, что благодаря этому нацпроекту выручка топ-100 IT-компаний увеличится как минимум в 2,5 раза - то есть, есть за что бороться, во что инвестировать акционерам уважаемым, - и достигнет 5,3 триллиона рублей", - заявил Чернышенко.
Он также отметил, что российским компаниям не надо "замыкаться" только на внутреннем рынке. "Мы отдельно будем прорабатывать помощь вам в экспансии ваших решений за рубежом, но, прежде всего, ближайших наших соседей: ЕАС, СНГ, БРИКС и так далее", - уточнил вице-премьер.
По его словам, в 2023 году цифровая зрелость отраслей экономики в России составила более 74%, а в онлайн удалось перевести все запланированные социально значимые услуги. В свою очередь затраты на IT превысили 540 миллиардов рублей.
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