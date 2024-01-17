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ЕК ответила обеспокоенным фермерам на вопрос о продлении импорта с Украины

ЕК ответила обеспокоенным фермерам на вопрос о продлении импорта с Украины - РИА Новости, 17.01.2024

ЕК ответила обеспокоенным фермерам на вопрос о продлении импорта с Украины

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский провел встречу с представителями профсоюзов европейских фермеров и сельхозпроизводителей,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:15

2024-01-17T09:15

2024-01-17T09:15

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский провел встречу с представителями профсоюзов европейских фермеров и сельхозпроизводителей, обеспокоенных беспошлинным и бесконтрольным ввозом украинской агропродукции, их предложения будут учтены при принятии решения о продлении (до июня 2025 года – ред.) режима беспошлинного ввоза всех товаров с Украины, сообщил РИА Новости представитель ЕК Олоф Жилл. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в союз, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год до июня 2024 года. "Еврокомиссар Войцеховский встречался с (представителями профсоюза европейских сельхозпроизводителей – ред.) COPA-COGECA и другими заинтересованными сторонами по вопросу импорта украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС… Как всегда, при принятии решения (о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров – ред.) будут полностью учтены интересы производителей ЕС", - сообщил собеседник агентства. Ранее профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA сообщил, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения (негативных – ред.) последствий либерализации торговли с Украиной". Во встрече участвовали представители европейских производителей сахара, зерновых и масличных культур, мяса птицы и яиц. Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение". Европейские сельхозпроизводители предложили ряд мер в связи с рассмотрением вопроса о продлении беспошлинного ввоза товаров с Украины, в том числе активизацию усилий для облегчения экспорта украинской продукции через черноморские порты с тем, чтобы они вновь стали главным экспортным каналом Украины. Также предлагается сделать новые инвестиции для улучшения логистики, инфраструктуры и функционирования так называемых "маршрутов солидарности", по которым экспортируется украинское зерно. Кроме того, сельхозпроизводители Евросоюза настаивают на контроле соответствия украинской продукции европейским стандартам, который должен осуществляться на границе. Также предлагается ввести обязательное требование к указанию окончательно места назначения украинской сельхозпродукции до пересечения границы с ЕС. При этом должна быть создана система, которая гарантировала бы, что украинская сельхозпродукция достигнет конечного пункта назначения, а не осядет на европейской территории. Производители выступили и за введение квот для наиболее чувствительных сельхозтоваров, чтобы вся продукция сверх лимитов экспортировалась за пределы союза. Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "маршруты солидарности" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения предполагали, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могли по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить свои односторонние меры в отношении украинской сельхохпродукции. Ограничения вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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в мире, украина, киев, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка