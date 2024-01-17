https://ria.ru/20240117/gruz-1921829296.html
Россия передала республике Мали гуманитарный груз
Россия передала республике Мали гуманитарный груз - РИА Новости, 17.01.2024
Россия передала республике Мали гуманитарный груз
Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:45
2024-01-17T12:45
2024-01-17T13:04
россия
мали
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921832732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bdb3e615ec9e2e95a8f58b83eaa460ce.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Шестого января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем было доставлено двадцать пять тысяч тонн российской пшеницы. Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", - сказала она на брифинге. Как отметила Захарова, поставка пшеницы выполнена в рамках решения президент России Владимира Путина о предоставлении ряду африканских стран продовольственной помощи, принятого на втором саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге летом прошлого года. "Это уже четвертая поставка столь необходимых сегодня населению Мали российских товаров на безвозмездной основе", - отметила официальный представитель МИД РФ. Россия намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20231222/gumpomosch-1917381145.html
https://ria.ru/20240106/gumpomosch-1919898141.html
россия
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921832732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1014a8e0b8bf0a72d119f90f458e237f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, мария захарова, владимир путин
Россия, Мали, Мария Захарова, Владимир Путин
Россия передала республике Мали гуманитарный груз
Захарова: Россия передала Мали 25 тысяч тонн отечественной пшеницы