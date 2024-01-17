https://ria.ru/20240117/gruz-1921829296.html

Россия передала республике Мали гуманитарный груз

Россия передала республике Мали гуманитарный груз - РИА Новости, 17.01.2024

Россия передала республике Мали гуманитарный груз

Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:45

2024-01-17T12:45

2024-01-17T13:04

россия

мали

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Шестого января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем было доставлено двадцать пять тысяч тонн российской пшеницы. Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", - сказала она на брифинге. Как отметила Захарова, поставка пшеницы выполнена в рамках решения президент России Владимира Путина о предоставлении ряду африканских стран продовольственной помощи, принятого на втором саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге летом прошлого года. "Это уже четвертая поставка столь необходимых сегодня населению Мали российских товаров на безвозмездной основе", - отметила официальный представитель МИД РФ. Россия намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20231222/gumpomosch-1917381145.html

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россия, мали, мария захарова, владимир путин