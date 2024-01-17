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Россия передала республике Мали гуманитарный груз - РИА Новости, 17.01.2024
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12:45 17.01.2024 (обновлено: 13:04 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/gruz-1921829296.html
Россия передала республике Мали гуманитарный груз
Россия передала республике Мали гуманитарный груз - РИА Новости, 17.01.2024
Россия передала республике Мали гуманитарный груз
Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:45
2024-01-17T13:04
россия
мали
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Шестого января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем было доставлено двадцать пять тысяч тонн российской пшеницы. Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", - сказала она на брифинге. Как отметила Захарова, поставка пшеницы выполнена в рамках решения президент России Владимира Путина о предоставлении ряду африканских стран продовольственной помощи, принятого на втором саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге летом прошлого года. "Это уже четвертая поставка столь необходимых сегодня населению Мали российских товаров на безвозмездной основе", - отметила официальный представитель МИД РФ. Россия намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20231222/gumpomosch-1917381145.html
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россия, мали, мария захарова, владимир путин
Россия, Мали, Мария Захарова, Владимир Путин
Россия передала республике Мали гуманитарный груз

Захарова: Россия передала Мали 25 тысяч тонн отечественной пшеницы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАппаратчик проверяет заполнение зерном склада
Аппаратчик проверяет заполнение зерном склада - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Аппаратчик проверяет заполнение зерном склада. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия передала республике Мали гуманитарный груз - 25 тысяч тонн российской пшеницы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Шестого января в порт Конакри (Гвинейская Республика) морским путем было доставлено двадцать пять тысяч тонн российской пшеницы. Она предназначена для передачи в качестве гуманитарной помощи республике Мали. Девятого января этот гуманитарный груз был официально передан малийским уполномоченным лицам", - сказала она на брифинге.
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Как отметила Захарова, поставка пшеницы выполнена в рамках решения президент России Владимира Путина о предоставлении ряду африканских стран продовольственной помощи, принятого на втором саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге летом прошлого года.
"Это уже четвертая поставка столь необходимых сегодня населению Мали российских товаров на безвозмездной основе", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Россия намерена и далее оказывать странам Африки гуманитарную помощь и помогать им преодолевать сложные социально-экономические проблемы, резюмировала Захарова.
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