https://ria.ru/20240117/evrosoyuz-1921813219.html

ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза

ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2024

ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза

Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:00

2024-01-17T12:00

2024-01-17T12:00

в мире

страсбург

украина

молдавия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС – ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство", - сказала она. Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан. Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html

страсбург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, страсбург, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент