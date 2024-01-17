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ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2024
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12:00 17.01.2024
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ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2024
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:00
2024-01-17T12:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС – ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство", - сказала она. Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан. Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.
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в мире, страсбург, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Страсбург, Украина, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза

Фон дер Ляйен: ЕК в феврале изложит идеи по реформированию Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
«
"В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС – ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство", - сказала она.
Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан.
Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.
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В миреСтрасбургУкраинаМолдавияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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