https://ria.ru/20240117/evrosoyuz-1921813219.html
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2024
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:00
2024-01-17T12:00
2024-01-17T12:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи (по реформированию ЕС – ред.) в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство", - сказала она. Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан. Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Страсбург, Украина, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза
Фон дер Ляйен: ЕК в феврале изложит идеи по реформированию Евросоюза