https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*

Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову* - РИА Новости, 17.01.2024

Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*

Духовный наставник участников спецоперации из Башкирии Хамза Хафизов считает, что осужденного экстремиста Фаиля Алчинова* из Баймакского района "прибрали к... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:53

2024-01-17T14:53

2024-01-17T14:54

баймак

баймакский район

республика башкортостан

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УФА, 17 янв – РИА Новости. Духовный наставник участников спецоперации из Башкирии Хамза Хафизов считает, что осужденного экстремиста Фаиля Алчинова* из Баймакского района "прибрали к рукам ваххабиты". В среду Баймакский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Также сообщалось, что Росфинмониторинг 16 января добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**. "Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал ему совместно работать над сплочением молодежи, бороться с пьянством, развивать спорт… Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещенных в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты", - сообщил Хафизов журналистам. МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержаниях нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг перед судом. "Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда: а почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению", - отметил Хафизов.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация

https://ria.ru/20230731/prigovor-1887283004.html

https://ria.ru/20231222/avstriets-1917509219.html

баймак

баймакский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

баймак, баймакский район, республика башкортостан