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Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову* - РИА Новости, 17.01.2024
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14:53 17.01.2024 (обновлено: 14:54 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову* - РИА Новости, 17.01.2024
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*
Духовный наставник участников спецоперации из Башкирии Хамза Хафизов считает, что осужденного экстремиста Фаиля Алчинова* из Баймакского района "прибрали к... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:53
2024-01-17T14:54
баймак
баймакский район
республика башкортостан
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Духовный наставник участников спецоперации из Башкирии Хамза Хафизов считает, что осужденного экстремиста Фаиля Алчинова* из Баймакского района "прибрали к рукам ваххабиты". В среду Баймакский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Также сообщалось, что Росфинмониторинг 16 января добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**. "Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал ему совместно работать над сплочением молодежи, бороться с пьянством, развивать спорт… Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещенных в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты", - сообщил Хафизов журналистам. МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержаниях нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг перед судом. "Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда: а почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению", - отметил Хафизов.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Запрещенная экстремистская организация
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887283004.html
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баймак
баймакский район
республика башкортостан
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баймак, баймакский район, республика башкортостан
Баймак, Баймакский район, Республика Башкортостан
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*

Имам Хафизов: башкирского экстремиста Алчинова прибрали к рукам ваххабиты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Духовный наставник участников спецоперации из Башкирии Хамза Хафизов считает, что осужденного экстремиста Фаиля Алчинова* из Баймакского района "прибрали к рукам ваххабиты".
В среду Баймакский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Также сообщалось, что Росфинмониторинг 16 января добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации "Башкорт"**.
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"Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал ему совместно работать над сплочением молодежи, бороться с пьянством, развивать спорт… Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещенных в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты", - сообщил Хафизов журналистам.
МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержаниях нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг перед судом.
"Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда: а почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению", - отметил Хафизов.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
** Запрещенная экстремистская организация
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БаймакБаймакский районРеспублика Башкортостан
 
 
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