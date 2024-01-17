https://ria.ru/20240117/sud-1921784834.html

Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку

Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку - РИА Новости, 17.01.2024

Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку

Баймакский районный суд в Башкирии приговорил к четырем годам лишения свободы местного активиста Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:09

2024-01-17T10:09

2024-01-17T15:08

россия

баймакский район

средняя азия

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

УФА, 17 янв – РИА Новости. Баймакский районный суд в Башкирии приговорил к четырем годам лишения свободы местного активиста Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что Баймакский райсуд признал 37-летнего Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до 5 лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме. "Судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алчинов* публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии… Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алчинов* взят под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что Алчинов* допустил эти высказывания во время схода граждан в селе Ишмурзинов против иностранцев, занимающихся добычей полезных ископаемых. Алчинов* признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, судом вынесены частные определения в адрес главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы органа местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий. МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ пишут о задержаниях нескольких активистов, которые планировали несогласованный митинг перед судом.По данным Росфинмониторинга, Алчинов* с 16 января добавлен в список террористов-экстремистов за участие в организации "Башкорт"**.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html

https://ria.ru/20230530/natsiya-1875169456.html

https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html

россия

баймакский район

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баймакский район, средняя азия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)