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Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку - РИА Новости, 17.01.2024
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10:09 17.01.2024 (обновлено: 15:08 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/sud-1921784834.html
Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку
Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку - РИА Новости, 17.01.2024
Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку
Баймакский районный суд в Башкирии приговорил к четырем годам лишения свободы местного активиста Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:09
2024-01-17T15:08
россия
баймакский район
средняя азия
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Баймакский районный суд в Башкирии приговорил к четырем годам лишения свободы местного активиста Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что Баймакский райсуд признал 37-летнего Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до 5 лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме. &quot;Судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алчинов* публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии… Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алчинов* взят под стражу в зале суда&quot;, - сообщает пресс-служба.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что Алчинов* допустил эти высказывания во время схода граждан в селе Ишмурзинов против иностранцев, занимающихся добычей полезных ископаемых. Алчинов* признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, судом вынесены частные определения в адрес главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы органа местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий. МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ пишут о задержаниях нескольких активистов, которые планировали несогласованный митинг перед судом.По данным Росфинмониторинга, Алчинов* с 16 января добавлен в список террористов-экстремистов за участие в организации "Башкорт"**.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html
https://ria.ru/20230530/natsiya-1875169456.html
https://ria.ru/20221221/natsionalizm-1840323044.html
россия
баймакский район
средняя азия
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россия, баймакский район, средняя азия, происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Баймакский район, Средняя Азия, Происшествия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Житель Башкирии получил срок за оскорбления по национальному признаку

Суд в Башкирии дал четыре года колонии мужчине за оскорбление других народов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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УФА, 17 янв – РИА Новости. Баймакский районный суд в Башкирии приговорил к четырем годам лишения свободы местного активиста Фаиля Алчинова*, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что Баймакский райсуд признал 37-летнего Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до 5 лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
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"Судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алчинов* публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии… Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Алчинов* взят под стражу в зале суда", - сообщает пресс-служба.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что Алчинов* допустил эти высказывания во время схода граждан в селе Ишмурзинов против иностранцев, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Алчинов* признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
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Приговор не вступил в законную силу.
Кроме того, судом вынесены частные определения в адрес главы администрации Баймакского района за отсутствие профилактической работы органа местного самоуправления в противодействии экстремистской деятельности, а также в адрес начальника ОМВД России по Баймакскому району для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий.
МВД по Башкирии ранее в своем Telegram-канале сообщало, что в социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ пишут о задержаниях нескольких активистов, которые планировали несогласованный митинг перед судом.
По данным Росфинмониторинга, Алчинов* с 16 января добавлен в список террористов-экстремистов за участие в организации "Башкорт"**.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
** Экстремистская организация, запрещенная в России
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РоссияБаймакский районСредняя АзияПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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