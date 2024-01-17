https://ria.ru/20240117/davankov-1921862807.html
Кандидат в президенты Даванков представил своих доверенных лиц
Кандидат в президенты Даванков представил своих доверенных лиц - РИА Новости, 17.01.2024
Кандидат в президенты Даванков представил своих доверенных лиц
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих первых доверенных лиц - галериста Юрия Омельченко, актёра и предпринимателя... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:40
2024-01-17T14:40
2024-01-17T14:40
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих первых доверенных лиц - галериста Юрия Омельченко, актёра и предпринимателя Алексея Гаврилова, а также чемпионку Европы по баскетболу Катерину Кейру. "На открытии штаба Владислав Даванков представил своих первых доверенных лиц. В их число вошли автор и ведущий популярного медиапроекта об искусстве "ARTпатруль", галерист Юрий Омельченко; актёр и предприниматель Алексей Гаврилов; чемпион Европы по баскетболу, основатель благотворительного фонда помощи женщинам "Женщина вправе сказать" Катерина Кейру", - сообщили журналистам в пресс-службе фракции "Новые люди" в Госдуме. Штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова открыли в Москве в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/sayt-1921845761.html
https://ria.ru/20240117/baburin-1921827093.html
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политика, россия, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Кандидат в президенты Даванков представил своих доверенных лиц
Кандидат в президенты Даванков представил своих первых доверенных лиц