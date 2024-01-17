В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова
В Москве открылся штаб поддержки кандидата от "Новых людей" Даванкова
© РИА Новости / Кирилл ЗыковОткрытие штаба кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. 17 января 2024
Открытие штаба кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. 17 января 2024
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Штаб возглавляет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем является президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.