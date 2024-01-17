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В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:42 17.01.2024 (обновлено: 11:38 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/davankov-1921792555.html
В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова
В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова - РИА Новости, 17.01.2024
В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова
В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:42
2024-01-17T11:38
выборы президента россии — 2024
политика
москва
владислав даванков
госдума рф
цик рф
партия "новые люди"
сардана авксентьева
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА Новости. Штаб возглавляет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем является президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
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политика, москва, владислав даванков, госдума рф, цик рф, партия "новые люди", сардана авксентьева
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Владислав Даванков, Госдума РФ, ЦИК РФ, Партия "Новые люди", Сардана Авксентьева
В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова

В Москве открылся штаб поддержки кандидата от "Новых людей" Даванкова

© РИА Новости / Кирилл ЗыковОткрытие штаба кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. 17 января 2024
Открытие штаба кандидата в президенты от партии Новые люди Владислава Даванкова. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Открытие штаба кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова. 17 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Штаб возглавляет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем является президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
26 декабря 2023, 12:05
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него
16 января, 19:22
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваВладислав ДаванковГосдума РФЦИК РФПартия "Новые люди"Сардана Авксентьева
 
 
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