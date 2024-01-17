https://ria.ru/20240117/davankov-1921792555.html

В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова

В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова - РИА Новости, 17.01.2024

В Москве открылся штаб поддержки кандидата в президенты Даванкова

В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:42

2024-01-17T10:42

2024-01-17T11:38

выборы президента россии — 2024

политика

москва

владислав даванков

госдума рф

цик рф

партия "новые люди"

сардана авксентьева

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве на Тверской улице открылся штаб общественной поддержки кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, передаёт корреспондент РИА Новости. Штаб возглавляет депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Сопредседателем является президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, владислав даванков, госдума рф, цик рф, партия "новые люди", сардана авксентьева