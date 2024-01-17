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"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми - РИА Новости, 17.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
19:22 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/bilayn-1921932917.html
"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми
"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми - РИА Новости, 17.01.2024
"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми
Оператор "Билайн" перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих абонентов, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:22
2024-01-17T19:22
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
александр торбахов
мтс
билайн
мегафон
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператор "Билайн" перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих абонентов, сообщил гендиректор компании Александр Торбахов в кулуарах выставки-форума "Россия". "Нас интересует клиент, его заботы. Самое главное, что когда операторы так переживают за эти "симки", они про клиента как раз забывают - страдает качество обслуживания. В 2020-х пора заканчивать эти гонки, пора думать о клиенте", - заявил Торбахов. По его словам, российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых абонент может сделать буквально пару звонков. "На рынке продолжается ужас дистрибуции из 90-х 00-х, когда вы в любом ларьке можете приобрести себе сим-карту … в переходах и у вокзалов вам по-прежнему суют "симки" с 300 рублями на балансе", - поделился он. Торбахов объяснил, что в таких ситуациях человек берет эту сим-карту, выговаривает стартовый баланс и выбрасывает ее, а операторы подают это как рост абонентской базы. "Официально с этой трибуны заявляю - нас борьба за такие чемпионства не интересует", - подытожил он. Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
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выставка-форум "россия", россия, александр торбахов, мтс, билайн, мегафон
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Александр Торбахов, МТС, Билайн, Мегафон
"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми

Директор "Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "Билайн"
Вывеска на офисе компании Билайн - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска на офисе компании "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператор "Билайн" перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих абонентов, сообщил гендиректор компании Александр Торбахов в кулуарах выставки-форума "Россия".
"Нас интересует клиент, его заботы. Самое главное, что когда операторы так переживают за эти "симки", они про клиента как раз забывают - страдает качество обслуживания. В 2020-х пора заканчивать эти гонки, пора думать о клиенте", - заявил Торбахов.
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Открытие павильона Минобороны РФ

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Презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции Русборг

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Свои традиции представила Ярославская область.

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Свои традиции представила Ярославская область.

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Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на Международной выставке-форуме Россия

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Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" подготовила для посетителей много активностей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Кондитеры из Владимирской области установили рекорд страны в категории "Самый большой продукт". Они изготовили покровский пряник размером два на три метра.

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Прошел праздничный концерт "Старый Новый год по-липецки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Воронежская область приготовила для гостей насыщенную культурную программу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

В день региона состоялась свадебная церемония будущего с использованием современных цифровых технологий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

В выставке участвуют все российские регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

На ВДНХ прошел фестиваль "Русская зима".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

Для посетителей доступна 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Начал работу павильон Минобороны "Армия детям. Город профессий. Будущее страны".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Состоялась презентация самого крупного в России международного фестиваля исторической реконструкции "Русборг".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Свои традиции представила Ярославская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Гости выставки могут посетить интерактивную зону "Медицина", где проходят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Ярославская область вошла в пятерку стендов, поражающих воображение.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Территория ВДНХ стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В Центре национальных конных традиций у посетителей была возможность познакомится с лошадьми породы "Владимирский тяжеловоз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о достижениях региона за последние шесть лет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
По его словам, российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых абонент может сделать буквально пару звонков. "На рынке продолжается ужас дистрибуции из 90-х 00-х, когда вы в любом ларьке можете приобрести себе сим-карту … в переходах и у вокзалов вам по-прежнему суют "симки" с 300 рублями на балансе", - поделился он.
Торбахов объяснил, что в таких ситуациях человек берет эту сим-карту, выговаривает стартовый баланс и выбрасывает ее, а операторы подают это как рост абонентской базы. "Официально с этой трибуны заявляю - нас борьба за такие чемпионства не интересует", - подытожил он.
Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
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