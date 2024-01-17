"Билайн" призвал не забывать о действующих клиентах в погоне за новыми

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператор "Билайн" перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих абонентов, сообщил гендиректор компании Александр Торбахов в кулуарах выставки-форума "Россия". "Нас интересует клиент, его заботы. Самое главное, что когда операторы так переживают за эти "симки", они про клиента как раз забывают - страдает качество обслуживания. В 2020-х пора заканчивать эти гонки, пора думать о клиенте", - заявил Торбахов. По его словам, российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых абонент может сделать буквально пару звонков. "На рынке продолжается ужас дистрибуции из 90-х 00-х, когда вы в любом ларьке можете приобрести себе сим-карту … в переходах и у вокзалов вам по-прежнему суют "симки" с 300 рублями на балансе", - поделился он. Торбахов объяснил, что в таких ситуациях человек берет эту сим-карту, выговаривает стартовый баланс и выбрасывает ее, а операторы подают это как рост абонентской базы. "Официально с этой трибуны заявляю - нас борьба за такие чемпионства не интересует", - подытожил он. Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператор "Билайн" перестает гнаться за увеличением числа абонентов за счет использованных ими сим-карт и переключается на действующих абонентов, сообщил гендиректор компании Александр Торбахов в кулуарах выставки-форума "Россия".
"Нас интересует клиент, его заботы. Самое главное, что когда операторы так переживают за эти "симки", они про клиента как раз забывают - страдает качество обслуживания. В 2020-х пора заканчивать эти гонки, пора думать о клиенте", - заявил Торбахов.
По его словам, российские операторы наращивают статистику по числу абонентов, считая не людей, а сим-карты, с помощью которых абонент может сделать буквально пару звонков. "На рынке продолжается ужас дистрибуции из 90-х 00-х, когда вы в любом ларьке можете приобрести себе сим-карту … в переходах и у вокзалов вам по-прежнему суют "симки" с 300 рублями на балансе", - поделился он.
Торбахов объяснил, что в таких ситуациях человек берет эту сим-карту, выговаривает стартовый баланс и выбрасывает ее, а операторы подают это как рост абонентской базы. "Официально с этой трибуны заявляю - нас борьба за такие чемпионства не интересует", - подытожил он.
Лидером по размеру клиентской базы мобильного бизнеса в России по состоянию на конец 2022 года является МТС (80 миллионов абонентов), второе место занимает "Мегафон" - 75,3 миллиона абонентов, следует из отчетов компаний. абонентская база Tele2 и "Ростелекома" (оператор по модели MVNO, то есть виртуальный оператор на сети Tele2) на конец 2022 года составила 48,1 миллиона человек. По итогам второго квартала 2023 года количество абонентов "Вымпелкома" (владеет оператором "Билайн") сократилось до 44 миллионов пользователей.
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