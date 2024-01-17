https://ria.ru/20240117/belgorod-1921952178.html
Жителей Белгорода призвали не подходить к окнам во время ракетной опасности
Жителей Белгорода призвали не подходить к окнам во время ракетной опасности - РИА Новости, 17.01.2024
Жителей Белгорода призвали не подходить к окнам во время ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил, что оповещение ракетной опасности запущено в Белгороде и Валуйках. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:18
2024-01-17T22:18
2024-01-17T22:23
белгород
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале объявил, что оповещение ракетной опасности запущено в Белгороде и Валуйках.Ранее мэрия Белгорода предупредила население о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам."В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал губернатор.
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, валуйки, происшествия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Валуйки, Происшествия
Жителей Белгорода призвали не подходить к окнам во время ракетной опасности
Гладков призвал жителей Белгорода укрываться во время ракетной опасности