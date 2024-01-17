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ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:36 17.01.2024 (обновлено: 12:37 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/baburin-1921827093.html
ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина
ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина - РИА Новости, 17.01.2024
ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 64 доверенных лица кандидата в президенты, председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:36
2024-01-17T12:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей бабурин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
российский общенародный союз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 64 доверенных лица кандидата в президенты, председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, соответствующее постановление принято на заседании комиссии. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 64 человек", - говорится в принятом членами комиссии постановлении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, сергей бабурин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, российский общенародный союз, совет федерации рф, справки, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Российский общенародный союз, Совет Федерации РФ, Справки, Выборы президента РФ
ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина

ЦИК зарегистрировал 64 доверенных лица кандидата в президенты Бабурина

© РИА Новости / Александр НатрускинПолитик Сергей Бабурин
Политик Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Политик Сергей Бабурин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 64 доверенных лица кандидата в президенты, председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, соответствующее постановление принято на заседании комиссии.
«
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 64 человек", - говорится в принятом членами комиссии постановлении.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Памфилова рассказала о попытках врагов России подорвать доверие к выборам
Вчера, 11:58
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву - необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
ЛДПР подала документы в ЦИК для регистрации финуполномоченных Слуцкого
12 января, 15:40
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей БабуринЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновРоссийский общенародный союзСовет Федерации РФСправкиВыборы президента РФ
 
 
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