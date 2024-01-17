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"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 17.01.2024
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14:17 17.01.2024 (обновлено: 15:31 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/avtovaz-1921855632.html
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака - РИА Новости, 17.01.2024
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака
"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, следует из материалов на сайте Роспатента. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:17
2024-01-17T15:31
экономика
максим соколов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
автоваз
авто
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, следует из материалов на сайте Роспатента. Заявку подала "дочка" автоконцерна — ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Новая эмблема представляет собой стилизованную букву Х, вписанную в овал. Она выполнена в двух вариантах — на белом и черном фоне.Предполагается, что под этим брендом будут выпускать широкий перечень товаров — от легковых и спортивных автомобилей, автофургонов и электромобилей до игрушек и елочных украшений. В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания планирует запустить в наступившем году новый автомобильный бренд. Подробностей он не раскрыл, но из презентации известно, что на одном из заводов компании будут собираться машины по лицензии, то есть не собственной разработки "АвтоВАЗа".Год назад "АвтоВАЗ" приобрел у ФГУП "НАМИ" активы Nissan, которой раньше принадлежал завод в Санкт-Петербурге. Соколов тогда сообщал, что там планируется собирать автомобили нового семейства Lada под названием X-Cross.
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экономика, максим соколов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), автоваз, авто
Экономика, Максим Соколов, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), АвтоВАЗ, Авто
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак в форме буквы Х

© РИА НовостиПроизводство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске
© РИА Новости
Производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, следует из материалов на сайте Роспатента.
Заявку подала "дочка" автоконцерна — ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Новая эмблема представляет собой стилизованную букву Х, вписанную в овал. Она выполнена в двух вариантах — на белом и черном фоне.
Предполагается, что под этим брендом будут выпускать широкий перечень товаров — от легковых и спортивных автомобилей, автофургонов и электромобилей до игрушек и елочных украшений.
В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания планирует запустить в наступившем году новый автомобильный бренд. Подробностей он не раскрыл, но из презентации известно, что на одном из заводов компании будут собираться машины по лицензии, то есть не собственной разработки "АвтоВАЗа".
Год назад "АвтоВАЗ" приобрел у ФГУП "НАМИ" активы Nissan, которой раньше принадлежал завод в Санкт-Петербурге. Соколов тогда сообщал, что там планируется собирать автомобили нового семейства Lada под названием X-Cross.
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ЭкономикаМаксим СоколовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)АвтоВАЗАвто
 
 
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