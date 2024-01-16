https://ria.ru/20240116/zavod-1921696334.html

Костромская область прорабатывает вопрос открытия цементного завода

Костромская область прорабатывает вопрос открытия цементного завода - РИА Новости, 16.01.2024

Костромская область прорабатывает вопрос открытия цементного завода

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с депутатом областной думы Вадимом Козыревым перспективы открытия в регионе завода по производству... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:55

2024-01-16T17:55

2024-01-16T17:55

костромская область

костромская область

кострома

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сергей ситников

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КОСТРОМА, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил с депутатом областной думы Вадимом Козыревым перспективы открытия в регионе завода по производству цемента, сообщает областная администрация. Сообщается, что губернатору в ходе рабочей поездки на бетонный завод "Бераз" представили, как сегодня в Костроме расширяется производство железобетонных изделий. В частности, в этом году на предприятии откроется новый цех по производству продукции виброформовочным методом. По данным обладминистрации, сегодня "Бераз" производит и реализует более 100 наименований, в том числе товарный раствор, бетон, железобетонные изделия, пустотные плиты перекрытия, трехслойные панели по финской технологии. Продукция поставляется в разные города России, кроме того, компания принимает активное участие в строительстве социально значимых объектов в регионе. Как рассказал Сергею Ситникову депутат областной думы, гендиректор производственной компании "Бераз" Вадим Козырев, сегодня объемы строительных работ растут как в Костромской области, так и по всей стране. В связи с этим есть большая потребность в увеличении поставок основных строительных материалов, в особенности цемента. Открытие в регионе собственного цементного производства улучшило бы строительные мощности Костромской области, а также было бы востребовано для строителей из других регионов, отметил Козырев. Губернатор Сергей Ситников подчеркнул, что строительство цементного производства в Костромской области является одним из важных вопросов для развития строительного сектора региона. Администрация Солигаличского района прорабатывает перспективы создания такого производства с иностранным инвестором. Реализация проекта станет возможной, когда в муниципалитет придет газ, по словам Ситникова, это случится в конце этого - начале следующего года. "Солигаличские коллеги работали с представителями одной из юго-восточных стран, чтобы они выступили в качестве инвестора. У меня предложение, если они не придут, было бы неплохо скооперироваться нашим строителям, вместе запустить цементный завод. Для меня вообще самой идеальной историей было, чтобы инвесторами выступили костромичи, в первую очередь, кто занимает стройматериалами, стройкой", - сказал Ситников. "Прошу уже сейчас проработать, посчитать годовое потребление по всем нашим профильным предприятиям. Вся информация должна быть собрана. Если иностранные инвесторы не зайдут, то кооперироваться самим, начинать с минимальных объемов под свои потребности с дальнейшим переходом уже на промышленные объемы", - подчеркнул губернатор.

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https://ria.ru/20240111/dokhody-1920824194.html

https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html

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костромская область, кострома, россия, сергей ситников