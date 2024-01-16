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"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада - РИА Новости, 16.01.2024
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04:21 16.01.2024 (обновлено: 04:49 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/zapad-1921531934.html
"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада
"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада - РИА Новости, 16.01.2024
"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада
В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:21
2024-01-16T04:49
в мире
украина
россия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
давос
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО."В преддверии экономического форума на Украину зачастили дипломаты и политические лидеры. Японцы, британцы, французы и спецпредставитель США — скорее всего, везут какие-то важные сообщения. Возможно, о мире. Посмотрим", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.На прошлой неделе Киев посетили министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, премьер Британии Риши Сунак, новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, а также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.При этом в ходе встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указывал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. Как сообщил РИА Новости источник в Москве переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между двумя странами, исходя из ситуации "на земле".Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
https://ria.ru/20240115/davos-1921379942.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, давос
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Давос
"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада

Дубинский: Киеву могли передать "важные сообщения" перед форумом в Давосе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
"В преддверии экономического форума на Украину зачастили дипломаты и политические лидеры. Японцы, британцы, французы и спецпредставитель США — скорее всего, везут какие-то важные сообщения. Возможно, о мире. Посмотрим", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.
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На прошлой неделе Киев посетили министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, премьер Британии Риши Сунак, новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, а также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
При этом в ходе встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указывал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. Как сообщил РИА Новости источник в Москве переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между двумя странами, исходя из ситуации "на земле".
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныДавос
 
 
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