"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада
Дубинский: Киеву могли передать "важные сообщения" перед форумом в Давосе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
"В преддверии экономического форума на Украину зачастили дипломаты и политические лидеры. Японцы, британцы, французы и спецпредставитель США — скорее всего, везут какие-то важные сообщения. Возможно, о мире. Посмотрим", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.
На прошлой неделе Киев посетили министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, премьер Британии Риши Сунак, новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, а также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
При этом в ходе встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указывал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. Как сообщил РИА Новости источник в Москве переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между двумя странами, исходя из ситуации "на земле".
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.