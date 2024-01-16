https://ria.ru/20240116/zapad-1921531934.html

"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада

"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада - РИА Новости, 16.01.2024

"Зачастили": в Киеве заявили о "важных сообщениях" от Запада

В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:21

2024-01-16T04:21

2024-01-16T04:49

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украина

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владимир зеленский

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верховная рада украины

давос

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В преддверии экономического форума в Давосе на Украину "зачастили" представители Запада, которые, "скорее всего", привезли "важные сообщения", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО."В преддверии экономического форума на Украину зачастили дипломаты и политические лидеры. Японцы, британцы, французы и спецпредставитель США — скорее всего, везут какие-то важные сообщения. Возможно, о мире. Посмотрим", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.На прошлой неделе Киев посетили министр иностранных дел Японии Ёко Камикава, премьер Британии Риши Сунак, новый глава МИД Франции Стефан Сежурне, а также спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.При этом в ходе встречи в Давосе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указывал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что встреча стран по "формуле мира" Зеленского в Давосе – это разговор ради разговора, так как такое обсуждение без России лишены перспективы и какого-либо результата. Как сообщил РИА Новости источник в Москве переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе "формулы" Зеленского, а между двумя странами, исходя из ситуации "на земле".Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240115/davos-1921379942.html

https://ria.ru/20240115/peregovory-1921509189.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, давос