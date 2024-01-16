https://ria.ru/20240116/vystavka-1921708008.html

Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ

Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 16.01.2024

Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов предложил продлить Международную выставку-форум "Россия" на летний период. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:43

2024-01-16T18:43

2024-01-16T19:53

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов предложил продлить Международную выставку-форум "Россия" на летний период."Свыше четырех миллионов человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, что она закончится, я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период", — сказал глава государства.По его словам, сейчас большое количество людей приезжает в Москву, чтобы посетить это мероприятие, и еще миллионы людей захотят это сделать. Как отметил Путин, на форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия последние пару десятилетий."А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы — подумаем, я попрошу коллег. <...> В целом, наша с вам общая работа привела к таким вот результатам, о части которых можно рассказать и показать на этой выставке", — резюмировал президент.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

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выставка-форум "россия", владимир путин, россия, москва, общество