Путин предложил продлить выставку "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов предложил продлить Международную выставку-форум "Россия" на летний период."Свыше четырех миллионов человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, что она закончится, я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период", — сказал глава государства.По его словам, сейчас большое количество людей приезжает в Москву, чтобы посетить это мероприятие, и еще миллионы людей захотят это сделать. Как отметил Путин, на форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия последние пару десятилетий."А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы — подумаем, я попрошу коллег. <...> В целом, наша с вам общая работа привела к таким вот результатам, о части которых можно рассказать и показать на этой выставке", — резюмировал президент.Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов предложил продлить Международную выставку-форум "Россия" на летний период.
"Свыше четырех миллионов человек уже посетили выставку, она удалась. Жалко, что она закончится, я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил, но хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период", — сказал глава государства.
По его словам, сейчас большое количество людей приезжает в Москву, чтобы посетить это мероприятие, и еще миллионы людей захотят это сделать.
Как отметил Путин, на форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия последние пару десятилетий.
"А как это можно дальше транслировать на страну, на регионы — подумаем, я попрошу коллег. <...> В целом, наша с вам общая работа привела к таким вот результатам, о части которых можно рассказать и показать на этой выставке", — резюмировал президент.
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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