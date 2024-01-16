https://ria.ru/20240116/voronezh-1921571243.html

В Воронеже около 130 балконов и окон получили повреждения из-за атаки БПЛА

В Воронеже около 130 балконов и окон получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 16.01.2024

В Воронеже около 130 балконов и окон получили повреждения из-за атаки БПЛА

Около 130 балконов и окон получили повреждения в результате атаки беспилотников в Воронеже, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:20

2024-01-16T11:20

2024-01-16T11:20

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Около 130 балконов и окон получили повреждения в результате атаки беспилотников в Воронеже, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь оказали на месте. Как сообщал ранее Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По данным Гусева, предварительно, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличная. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. "В Советском районе на Тепличной, по предварительным подсчетам, пострадали и требуют замены порядка 90 балконных и оконных конструкций 35 квартир. Демонтаж поврежденных элементов уже начали, как и восстановление частично разрушенного остекления подъездов", - написал Кстенин. По его словам, школа №84 функционирует в штатном режиме, использовать ее как пункт временного размещения "уже необходимости нет". Штаб продолжает работать в отделе по развитию микрорайона Тенистый, там ведется приём граждан. "Непосредственно в пострадавшей от удара и огня квартире проведем восстановительные работы, сегодня специалисты на месте оценят их объем", - написал мэр. Он отметил, что подрядные организации на ремонт и на восстановление остекления определены и готовы к работе. "В Ленинском районе на Острогожской, предварительно, потребуется заменить больше 40 окон, проводим поквартирный обход, уточняем данные. В случае необходимости граждане могут обращаться к представителям управы района, которые будут присутствовать на территории до устранения всех последствий. В доме, где был поврежден кабель электроснабжения, питание очень быстро восстановили, спасибо энергетикам за оперативность", - добавил мэр. По его словам, также на место прибыли специалисты для обследования кровли дома №67в на предмет возможных нарушений.

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор)