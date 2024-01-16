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В Воронеже жители поврежденных домов разместились у родственников
В Воронеже жители поврежденных домов разместились у родственников - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже жители поврежденных домов разместились у родственников
Жители домов в Воронеже, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, не остались в пункте временного размещения (ПВР), открытом в школе №84, и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:36
2024-01-16T10:36
2024-01-16T10:48
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ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Жители домов в Воронеже, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, не остались в пункте временного размещения (ПВР), открытом в школе №84, и поехали к родственникам, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Сергей Горлов. Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора области Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная, медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Он также отметил, что, по предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в СОШ №84 был открыт пункт временно размещения. Введен режим ЧС. "Необходимости в размещении жильцов пострадавшего дома не было. Все пострадавшие жильцы были зарегистрированы в школе, им было предложено размещение, они отказались по той причине, что у них есть возможность разместиться у родственников", - сообщил Горлов. Директор добавил, что школа не пострадала при атаке украинских БПЛА. Занятия начались, как обычно, в 8.00 и идут в штатном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже жители поврежденных домов разместились у родственников
Воронежцы из домов, пострадавших при атаке дронов, разместились у родственников
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Жители домов в Воронеже, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников, не остались в пункте временного размещения (ПВР), открытом в школе №84, и поехали к родственникам, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Сергей Горлов.
Минобороны РФ
сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области
. По словам губернатора области Александра Гусева
, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная, медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Он также отметил, что, по предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, в СОШ №84 был открыт пункт временно размещения. Введен режим ЧС.
"Необходимости в размещении жильцов пострадавшего дома не было. Все пострадавшие жильцы были зарегистрированы в школе, им было предложено размещение, они отказались по той причине, что у них есть возможность разместиться у родственников", - сообщил Горлов.
Директор добавил, что школа не пострадала при атаке украинских БПЛА. Занятия начались, как обычно, в 8.00 и идут в штатном режиме.