https://ria.ru/20240116/voronezh-1921548674.html
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах - РИА Новости, 16.01.2024
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах
Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:23
2024-01-16T09:23
2024-01-16T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной", — говорится в публикации.Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативный штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе. В городе введен режим ЧС.В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.Повреждения получили около 130 балконов и окон.По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
воронеж
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921555944_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d7d2902826fb68dfe4ca715f3aeee218.jpg
Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
2024-01-16T09:23
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах
Гусев: 35 квартир в трех домах получили повреждения при атаке дрона в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости.
Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной", — говорится в публикации.
Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.
На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативный штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе. В городе введен режим ЧС.
В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.
Повреждения получили около 130 балконов и окон.
По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области
.