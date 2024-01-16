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При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 16.01.2024 (обновлено: 12:50 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921548674.html
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах - РИА Новости, 16.01.2024
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах
Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:23
2024-01-16T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной", — говорится в публикации.Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативный штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе. В городе введен режим ЧС.В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.Повреждения получили около 130 балконов и окон.По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
воронеж
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7 495 645-6601
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Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже
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происшествия, воронеж, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах

Гусев: 35 квартир в трех домах получили повреждения при атаке дрона в Воронеже

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.
"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной", — говорится в публикации.
© Фото : пресс-служба губернатора Воронежской областиПоследствия атаки украинского дрона в Воронеже
Последствия атаки украинского дрона в Воронеже - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Воронежской области
Последствия атаки украинского дрона в Воронеже
Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.
На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативный штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.
Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе. В городе введен режим ЧС.
В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.
Повреждения получили около 130 балконов и окон.
По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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