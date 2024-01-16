https://ria.ru/20240116/voronezh-1921548674.html

При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах

При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах - РИА Новости, 16.01.2024

При атаке дрона в Воронеже повреждены 35 квартир в трех домах

Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:23

2024-01-16T09:23

2024-01-16T12:50

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Более 30 квартир в воронежских домах получили повреждения в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале."По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной", — говорится в публикации.Пострадавшей при обстреле девочке оказали помощь.На месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, развернут оперативный штаб. Специалисты устанавливают временное остекление.Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе. В городе введен режим ЧС.В результате попадания фрагментов сбитого дрона в квартиру на Тепличной улице медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.Повреждения получили около 130 балконов и окон.По данным Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

воронеж

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Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже Последствия ночной атаки украинских беспилотников в Воронеже 2024-01-16T09:23 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)