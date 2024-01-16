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В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:42 16.01.2024 (обновлено: 08:22 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/voronezh-1921532491.html
В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС
В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:42
2024-01-16T08:22
воронеж
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над Воронежем дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадала девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.&quot;На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС&quot;, — сообщил он.Мэр города добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии."Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", — уточнил Кстенин. Он сообщил, что городские власти уже заказали первую партию окон для пострадавших квартир. При этом мэр пообещал также компенсировать ущерб движимому имуществу воронежцев.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html
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воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронеж, Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС

Мэр Воронежа Кстенин сообщил о введении режима ЧС после атаки беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников, написал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над Воронежем дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, сбиты три БПЛА. По предварительной информации, пострадала девочка. В одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы.
«

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС", — сообщил он.

Мэр города добавил, что дом осмотрен, все инженерные системы в рабочем состоянии.
"Сейчас надо закрыть тепловой контур, считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать", — уточнил Кстенин. Он сообщил, что городские власти уже заказали первую партию окон для пострадавших квартир. При этом мэр пообещал также компенсировать ущерб движимому имуществу воронежцев.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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