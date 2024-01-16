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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 16.01.2024
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11:23 16.01.2024 (обновлено: 12:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/vkontakte-1921573103.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 16.01.2024
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи соцсети "ВКонтакте" по всей России сообщают о сбоях, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает проблемы на популярных... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:23
2024-01-16T12:25
общество
технологии
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети "ВКонтакте" по всей России сообщают о сбоях, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.К 11:20 мск число жалоб достигло было 4383. Треть из них приходится на Москву, а 14 процентов — на Санкт-Петербург. Со сбоями столкнулись жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также других регионов.В пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. "Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — добавили в компании. Примерно в 12:00 соцсеть полностью восстановила работу.
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общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, краснодарский край
Общество, Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" по всей России жалуются на сбои в работе соцсети

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети "ВКонтакте" по всей России сообщают о сбоях, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.
К 11:20 мск число жалоб достигло было 4383. Треть из них приходится на Москву, а 14 процентов — на Санкт-Петербург. Со сбоями столкнулись жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также других регионов.
В пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.
"Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — добавили в компании.
Примерно в 12:00 соцсеть полностью восстановила работу.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекс Карт"
Вчера, 12:19
 
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