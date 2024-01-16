https://ria.ru/20240116/vkontakte-1921573103.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 16.01.2024

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи соцсети "ВКонтакте" по всей России сообщают о сбоях, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает проблемы на популярных... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:23

2024-01-16T11:23

2024-01-16T12:25

общество

технологии

россия

москва

санкт-петербург

краснодарский край

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети "ВКонтакте" по всей России сообщают о сбоях, свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф", который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.К 11:20 мск число жалоб достигло было 4383. Треть из них приходится на Москву, а 14 процентов — на Санкт-Петербург. Со сбоями столкнулись жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также других регионов.В пресс-службе "ВКонтакте" заявили РИА Новости, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. "Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", — добавили в компании. Примерно в 12:00 соцсеть полностью восстановила работу.

https://ria.ru/20240115/sboy-1921396236.html

россия

москва

санкт-петербург

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общество, технологии, россия, москва, санкт-петербург, краснодарский край