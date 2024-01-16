https://ria.ru/20240116/ukraina-1921734519.html

Конфликт на Украине становится войной на истощение, заявил Столтенберг

Конфликт на Украине становится войной на истощение, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.01.2024

Конфликт на Украине становится войной на истощение, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине становится "войной на истощение", по его мнению, необходимо уделять больше внимания достаточному... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:18

2024-01-16T21:18

2024-01-16T21:18

специальная военная операция на украине

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украина

йенс столтенберг

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нато

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине становится "войной на истощение", по его мнению, необходимо уделять больше внимания достаточному количеству боеприпасов и запчастей. "Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей", - сказал Столтенберг в Давосе агентству Блумберг. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

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россия, украина, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире, владимир путин, давос