Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине
Столтенберг назвал поводом для оптимизма то, что Украина сохраняет независимость
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что, несмотря на "серьезную боевую ситуацию", все же видит "повод для оптимизма" в "независимости" Украины.
"Прекрасно начал день в Давосе со встречи с Зеленским. Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость", - написал он в сети X.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.