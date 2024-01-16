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Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921629496.html
Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине
Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине - РИА Новости, 16.01.2024
Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что, несмотря на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:29
2024-01-16T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что, несмотря на "серьезную боевую ситуацию", все же видит "повод для оптимизма" в "независимости" Украины. "Прекрасно начал день в Давосе со встречи с Зеленским. Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость", - написал он в сети X. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг назвал повод для оптимизма в ситуации на Украине

Столтенберг назвал поводом для оптимизма то, что Украина сохраняет независимость

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что встретился с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что, несмотря на "серьезную боевую ситуацию", все же видит "повод для оптимизма" в "независимости" Украины.
"Прекрасно начал день в Давосе со встречи с Зеленским. Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость", - написал он в сети X.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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