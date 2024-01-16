https://ria.ru/20240116/ukraina-1921544180.html

В Раде выступили за мобилизацию части депутатов парламента Украины

В Раде выступили за мобилизацию части депутатов парламента Украины - РИА Новости, 16.01.2024

В Раде выступили за мобилизацию части депутатов парламента Украины

Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк считает справедливым разрешить мобилизовать часть парламентариев. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:43

2024-01-16T08:43

2024-01-16T08:43

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк считает справедливым разрешить мобилизовать часть парламентариев. Ранее депутат украинского парламента Александр Дубинский зарегистрировал петицию о мобилизации депутатов и чиновников. В начале декабря она набрала необходимые для ее рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. В декабре на сайте офиса Зеленского появилась еще одна петиция с требованием мобилизовать украинских депутатов и чиновников. "Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются…. В действующее законодательство попадают (освобождаются от мобилизации – ред.) и депутаты предыдущих созывов. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду", - приводит слова Цымбалюка украинский телеканал "Эспрессо".Он отметил, что для того, чтобы принимать законы и сохранить конституционное большинство, в Раде должно оставаться 300 депутатов. Сейчас их около 400. "Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации - это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60 лет, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать", - добавил Цымбалюк. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240116/ukraina-1921527609.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины