https://ria.ru/20240116/ukraina-1921542155.html

Источник: Турция не видит готовности Запада к урегулированию на Украине

Источник: Турция не видит готовности Запада к урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.01.2024

Источник: Турция не видит готовности Запада к урегулированию на Украине

Турция пока не видит готовности Запада к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, ситуация рискует зайти в тупик, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:08

2024-01-16T08:08

2024-01-16T08:08

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 16 янв - РИА Новости. Турция пока не видит готовности Запада к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, ситуация рискует зайти в тупик, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. "К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой. Господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган) неоднократно повторял, что в мирном процессе не будет проигравших. Мы продолжаем свои посреднические усилия с надеждой на то, что конфликт удастся урегулировать", - сказал собеседник агентства. По его словам, возобновление переговоров в рамках стамбульского процесса могло бы сдвинуть процесс с мертвой точки. "Это способствовало бы прекращению огня. Но пока, к сожалению, мы не видим готовности сторон", - подчеркнул он. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, реджеп тайип эрдоган