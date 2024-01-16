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Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю - РИА Новости, 16.01.2024
Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Давосе осудил удары Ирана по объектам в столице Иракского... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T23:25
2024-01-16T23:25
2024-01-16T23:25
в мире
иран
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Давосе осудил удары Ирана по объектам в столице Иракского Курдистана Эрбиле. "Я осудил недавние удары Ирана по Эрбилю и выразил соболезнования в связи с жертвами. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирака", — сказал генсек альянса. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. КСИР заявил, что выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций на Ближнем Востоке, в частности в Иране. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
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в мире, иран, иракский курдистан, эрбиль, йенс столтенберг, моссад, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Иракский Курдистан, Эрбиль, Йенс Столтенберг, Моссад, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
Генсек НАТО Столтенберг осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю