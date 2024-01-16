Путин прокомментировал удары ВСУ по российским гражданским объектам

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ударами по гражданским объектам РФ власти Украины хотят показать народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия РФ, заявил президент России Владимир Путин."Люди со стороны спрашивают: "А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?" Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач – демилитаризация Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Последствия обстрела Белгорода со стороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ударами по гражданским объектам РФ власти Украины хотят показать народу и спонсорам, что они якобы в состоянии отвечать на действия РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди со стороны спрашивают: "А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?" Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое – показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России, когда Россия, с целью решения одной из главных задач – демилитаризация Украины, наносит точечные удары по военной инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Вот они и пытаются показать, что они тоже могут что-то сделать", — сказал Путин во время встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
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