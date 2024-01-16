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США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2024
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16:00 16.01.2024 (обновлено: 16:46 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/udary-1921664912.html
США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник
США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник - РИА Новости, 16.01.2024
США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник
Американские и британские военные нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в йеменской провинции Эль-Байда, сообщил РИА Новости источник в местных органах... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:00
2024-01-16T16:46
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Американские и британские военные нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в йеменской провинции Эль-Байда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.&quot;США и Великобритания нанесли удары во вторник по казармам в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки &quot;Ансар Алла&quot; в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа&quot;, — уточнил собеседник агентства.Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли новые удары по Йемену, сообщил источник

США и Британия нанесли удары по провинции Эль-Байда в центре Йемена

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F/A-18 ВМС США
Истребитель F/A-18 ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F/A-18 ВМС США. Архивное фото
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КАИР, 16 янв — РИА Новости. Американские и британские военные нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в йеменской провинции Эль-Байда, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
«

"США и Великобритания нанесли удары во вторник по казармам в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки "Ансар Алла" в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа", — уточнил собеседник агентства.

Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе.

Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Транспортные контейнеры в порту Антверпена, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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