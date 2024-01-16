Рейтинг@Mail.ru
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/turchak-1921685022.html
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:11
2024-01-16T17:11
специальная военная операция на украине
рязань
андрей турчак
совет федерации рф
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:35:3076:1765_1920x0_80_0_0_bdef7019b3e76f134e495a1d867e5785.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый бор", здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО и дети-инвалиды, сообщает пресс-служба СФ. Также политик побывал в государственном фонде "Защитники Отечества". Сенатор возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что в прошлом году "Сосновый бор" вновь открылся после капремонта. "Некогда известная на весь Союз здравница в середине 2010-х была заброшена и фактически разграблена. Сегодня это многопрофильный социально-реабилитационный центр для участников СВО и детей-инвалидов", - написал он. Турчак отметил, что масштабная реконструкция заняла около года. Восстанавливали все практически с нуля. "Сейчас здесь - самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь. Лечение эффективное настолько, что некоторые пациенты приезжают сюда на коляске, а выписываются на ногах", - добавил он. Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Есть специальные комнаты со спальней, кухней, оборудованные для инвалидов. "Помимо непосредственно реабилитации здесь можно заниматься спортом, паралимпийскими видами. Есть адаптивные площадки и обычные - для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом, уличные тренажеры и многое другое. Среди персонала работают и ветераны СВО – тренерами", - отметил парламентарий. В центре 200 номеров. Здесь могут принимать до четырех тысяч посетителей в год. Стандартная длительность курса - 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих, уточнил он.
https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html
https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c044ccd0ce43116b701d6e20c46d17cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, андрей турчак, совет федерации рф, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Рязанская область
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО

Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр, где восстанавливаются бойцы СВО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый бор", здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО и дети-инвалиды, сообщает пресс-служба СФ.
Также политик побывал в государственном фонде "Защитники Отечества".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО
Вчера, 12:55
Сенатор возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.
В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что в прошлом году "Сосновый бор" вновь открылся после капремонта. "Некогда известная на весь Союз здравница в середине 2010-х была заброшена и фактически разграблена. Сегодня это многопрофильный социально-реабилитационный центр для участников СВО и детей-инвалидов", - написал он.
Турчак отметил, что масштабная реконструкция заняла около года. Восстанавливали все практически с нуля. "Сейчас здесь - самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь. Лечение эффективное настолько, что некоторые пациенты приезжают сюда на коляске, а выписываются на ногах", - добавил он.
Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Есть специальные комнаты со спальней, кухней, оборудованные для инвалидов. "Помимо непосредственно реабилитации здесь можно заниматься спортом, паралимпийскими видами. Есть адаптивные площадки и обычные - для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом, уличные тренажеры и многое другое. Среди персонала работают и ветераны СВО – тренерами", - отметил парламентарий.
В центре 200 номеров. Здесь могут принимать до четырех тысяч посетителей в год. Стандартная длительность курса - 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих, уточнил он.
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума Плечом к плечу в Красногорске - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
ЛДПР подготовила инициативу о статусе и льготах для волонтеров спецоперации
Вчера, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРязаньАндрей ТурчакСовет Федерации РФРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала