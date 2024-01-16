https://ria.ru/20240116/turchak-1921685022.html
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:11
2024-01-16T17:11
2024-01-16T17:11
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый бор", здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО и дети-инвалиды, сообщает пресс-служба СФ. Также политик побывал в государственном фонде "Защитники Отечества". Сенатор возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что в прошлом году "Сосновый бор" вновь открылся после капремонта. "Некогда известная на весь Союз здравница в середине 2010-х была заброшена и фактически разграблена. Сегодня это многопрофильный социально-реабилитационный центр для участников СВО и детей-инвалидов", - написал он. Турчак отметил, что масштабная реконструкция заняла около года. Восстанавливали все практически с нуля. "Сейчас здесь - самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь. Лечение эффективное настолько, что некоторые пациенты приезжают сюда на коляске, а выписываются на ногах", - добавил он. Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Есть специальные комнаты со спальней, кухней, оборудованные для инвалидов. "Помимо непосредственно реабилитации здесь можно заниматься спортом, паралимпийскими видами. Есть адаптивные площадки и обычные - для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом, уличные тренажеры и многое другое. Среди персонала работают и ветераны СВО – тренерами", - отметил парламентарий. В центре 200 номеров. Здесь могут принимать до четырех тысяч посетителей в год. Стандартная длительность курса - 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих, уточнил он.
https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html
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рязань, андрей турчак, совет федерации рф, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Рязанская область
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО
Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр, где восстанавливаются бойцы СВО
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости.
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый бор", здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО и дети-инвалиды, сообщает пресс-служба СФ
.
Также политик побывал в государственном фонде "Защитники Отечества".
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Сенатор возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.
В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что в прошлом году "Сосновый бор" вновь открылся после капремонта. "Некогда известная на весь Союз здравница в середине 2010-х была заброшена и фактически разграблена. Сегодня это многопрофильный социально-реабилитационный центр для участников СВО и детей-инвалидов", - написал он.
Турчак отметил, что масштабная реконструкция заняла около года. Восстанавливали все практически с нуля. "Сейчас здесь - самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь. Лечение эффективное настолько, что некоторые пациенты приезжают сюда на коляске, а выписываются на ногах", - добавил он.
Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Есть специальные комнаты со спальней, кухней, оборудованные для инвалидов. "Помимо непосредственно реабилитации здесь можно заниматься спортом, паралимпийскими видами. Есть адаптивные площадки и обычные - для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом, уличные тренажеры и многое другое. Среди персонала работают и ветераны СВО – тренерами", - отметил парламентарий.
В центре 200 номеров. Здесь могут принимать до четырех тысяч посетителей в год. Стандартная длительность курса - 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих, уточнил он.
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