https://ria.ru/20240116/turchak-1921685022.html

Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО

Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Турчак посетил в Рязани реабилитационный центр для участников СВО

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:11

2024-01-16T17:11

2024-01-16T17:11

специальная военная операция на украине

рязань

андрей турчак

совет федерации рф

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:35:3076:1765_1920x0_80_0_0_bdef7019b3e76f134e495a1d867e5785.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Рязанскую область побывал в многопрофильном социально-реабилитационном центре "Сосновый бор", здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО и дети-инвалиды, сообщает пресс-служба СФ. Также политик побывал в государственном фонде "Защитники Отечества". Сенатор возглавляет рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что в прошлом году "Сосновый бор" вновь открылся после капремонта. "Некогда известная на весь Союз здравница в середине 2010-х была заброшена и фактически разграблена. Сегодня это многопрофильный социально-реабилитационный центр для участников СВО и детей-инвалидов", - написал он. Турчак отметил, что масштабная реконструкция заняла около года. Восстанавливали все практически с нуля. "Сейчас здесь - самое современное реабилитационное и медоборудование. Все виды лечения, включая психологическую помощь. Лечение эффективное настолько, что некоторые пациенты приезжают сюда на коляске, а выписываются на ногах", - добавил он. Особенность центра – его семейная направленность: когда участники СВО приезжают на реабилитацию вместе с близкими. Есть специальные комнаты со спальней, кухней, оборудованные для инвалидов. "Помимо непосредственно реабилитации здесь можно заниматься спортом, паралимпийскими видами. Есть адаптивные площадки и обычные - для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом, уличные тренажеры и многое другое. Среди персонала работают и ветераны СВО – тренерами", - отметил парламентарий. В центре 200 номеров. Здесь могут принимать до четырех тысяч посетителей в год. Стандартная длительность курса - 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих, уточнил он.

https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html

https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязань, андрей турчак, совет федерации рф, рязанская область