https://ria.ru/20240116/trepova-1921581575.html

Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины

Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины - РИА Новости, 16.01.2024

Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины

Дарья Трепова, которую обвиняют в организации теракта в петербургском кафе в апреле 2023 года, рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:01

2024-01-16T12:01

2024-01-16T12:56

украина

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Дарья Трепова, которую обвиняют в организации теракта в петербургском кафе в апреле 2023 года, рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я Попкова знала достаточно давно, подписалась на него в соцсетях весной 2022 года, он тоже. Я переживала из-за проведения СВО, я сочувствовала украинцам, на волне эмоций я ему написала о том, что нет ли возможности поехать волонтером на Украину, он ответил, что подумает", — заявила подсудимая.По ее словам, через полгода Попков написал, что готов помочь с переездом. После этого он начал давать небольшие поручения, они общались каждый день.Так, он попросил купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт. Настоящего его имени Трепова не знает, но именно он отправил ей посылку с бюстом Владлена Татарского."Восьмого марта посылка приехала. <...> Гештальт спросил меня: "А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!" Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер. Я поверила, но меня это испугало, они говорили, что посылка из-за границы идет. Я подумала, что из-за границы нельзя перевезти бомбу", — рассказала Трепова.По ее словам, ей показалось странным, что снизу бюста был прикреплен пенопласт, а под ним металлический диск размером с пятирублевую монету. Собеседник пояснил, что это "штука с микрофоном, ее нужно будет снять и он будет работать", добавила подсудимая на допросе.Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной при взрыве бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Журналист умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Как установило следствие, на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тысячи рублей. Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее у себя дома после взрыва.По версии следствия, Попков завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. ФСБ называла вторым соучастником гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он, по данным следствия, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку. Возможно, Гештальт — это он и есть. Денисова и Попкова объявили в розыск.

https://ria.ru/20231211/tatarskiy-1915120923.html

https://ria.ru/20231122/tatarskiy-1911025666.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, происшествия